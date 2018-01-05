爸爸酒后与妈妈吵架 六岁娃找来警察劝架

昨日，长安路派出所民警给小记说了一件令人哭笑不得的事儿：夜里，一个小男孩儿哭着报警说让警察叔叔赶紧到家里来，民警赶到得知，男孩的父母因琐事争吵不止，受到惊吓的孩子请民警来劝架。

民警说，7日21时30分，他们接到6岁小男孩的报警后赶到西苑路与黔川路交叉口附近一小区。

“我们了解到，小男孩儿的父亲醉酒后与妻子发生了言语冲突。看父母不停地争吵，小男孩被吓得不轻，为制止爸爸妈妈，他便悄悄拨打了110。”民警说。

随后，民警对小男孩儿的父母进行了调解和教育，建议他们给孩子营造一个好的家庭环境，避免再发生类似的问题。小男孩的父亲承诺今后会多关心孩子的成长。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋）