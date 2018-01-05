洛阳市召开2017年年终考核工作汇报会

昨日，我市召开2017年年终考核工作汇报会，省环保考核组对我市2017年度环境污染防治攻坚战工作进行考核验收。汇报会上，大家用“双下降一上升”“铁腕治污”等关键词总结了我市去年的环保工作。

【关键词】“双下降一上升”

去年，我市全力推进大气污染防治攻坚战、水生态保护和农村环境治理等重点工作。统计数据显示，去年全年我市环境优良天数达210天，超过省定目标11天，优良率为57.53%，同比上升；PM10年均浓度为126微克/立方米，同比下降4微克/立方米；PM2.5年均浓度73微克/立方米，同比下降6微克/立方米。与2016年空气质量相比，我市去年空气质量明显好转，总体实现了“双下降一上升”。

【关键词】科学治污

去年4月，我市聘请河北先河科技公司专家团队，指导我市治污工作。市相关部门严格按照专家团队和市环境污染防治攻坚办的指令开展工作。我市通过“市环境污染防治工作领导小组”等微信群，第一时间发布问题、安排工作。

去年，我市实行了重点区域管控“一点一策”方案及24小时值守制度，各县(市)区围绕重点区域制订精准管控方案，并组建快速反应小分队。我市还建立环境监测中心—环境污染防治攻坚办—县(市)区政府联动机制，对重点企业超标排污行为、监测站点数据异常等实行全天候监控，一旦发现企业超标排污及监测站点数据异常立即启动联动机制，在1个小时内查明原因，依法处置。

【关键词】铁腕治污

3370万余元的处罚金额，足见治污力度之大。

去年，我市从环保、公安系统抽调76名执法人员成立联合执法行动组，对全市落实大气污染冬防情况进行检查，从严从快打击违法行为。去年全年我市共立案查处环境违法案件1290起，处罚金额3370万余元，结案932起，向司法、公安机关移送案件26起。

去年，我市共追究问责环境污染防治相关责任人员690人次，其中县处级55人次，乡科级224人次，乡科级以下411人次；党政纪处分158人次，责任追究532人次，通报批评33家单位。

副市长李保兴等参加会议。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 马立）