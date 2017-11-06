赵会生主持召开市纪委常委（扩大）会议

昨日下午，市委常委、市纪委书记赵会生主持召开市纪委常委(扩大)会议，专题传达学习市委经济工作会议、市委十一届六次全会精神。

会议强调，要进一步增强大局意识，紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神和市委、市政府中心工作谋划好工作，开展好监督检查、巡视等，为各项工作落实提供坚强的纪律保障。要紧紧围绕市委经济工作会议、市委十一届六次全会明确的工作任务，突出监督检查重点，坚决纠正官僚主义、形式主义，纠正违反中央八项规定精神的“四风”问题，严防反弹回潮。要增强担当意识，既要有担当的宽厚肩膀，又要有担当的能力和本事，做到“召之即来、来之能战、战之能胜”。要按照讲忠诚、守纪律、做标杆的要求管好自己、带好队伍，做到对待组织忠诚、对待同志坦诚，从小事做起，从点滴严起，切实打造执纪铁军。(洛阳日报记者 李三旺)