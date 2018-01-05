洛阳一社区儿童集市“开张” “娃娃老板”卖啥啥畅销

走过路过不要错过

自家的孩子当“老板”，您会相信他们做生意的本事吗？近日，在洛龙区古城街道办事处英才社区，一个社区儿童集市“开张”。通过以物换物或用钱购买的方式，20多个“娃娃老板”的商品在2小时内几乎全部售完，孩子们的现场表现也让父母感慨“没想到”。

做起“买卖”来，娃娃们也有自己的一套“生意经”

1月1日9点半，在英才社区服务中心一楼的活动室内，儿童集市准时“开张”，20多个“娃娃老板”正式上岗。家里的图书、文具、玩具、手工艺品均可在现场售卖或交换，全新的、二手的都可以。社区工作人员为每个“老板”提供一块摊位布和一张海报纸，所有商品的价格均由“老板”自己决定。“每个人至少要完成3次交易”，是社区儿童集市对每个“老板”的要求。

镜头一：花式推销，不想错过任何一位潜在顾客

“阿姨，你看我的这本书，不仅能看故事，还能学英语，您和孩子回家都能看！”听到10岁男孩儿白佳阳的这番推销，居民张女士动了心。

眼看集市的结束时间将至，一个6岁女孩儿想出了一个新的促销办法——“最后4本书，买一送一啦！”一时间，不少顾客的目光都被她的摊位所吸引。

镜头二：商品摆放费心思，为的就是与众不同

不同于其他“老板”摆设商品的方法，5岁男孩儿付柄华用8本图书摆出了一个太阳花的造型。刘女士的女儿则带来了便利贴，为方便顾客现场购买，她给每一件商品都贴上了价格。

举办社区儿童集市活动，他们的灵感就来自身边娃

记者了解到，社区儿童集市活动是英才社区与市阳光社会工作服务中心一起举办的。“我们的灵感就来自身边娃！”市阳光社会工作服务中心负责人说，看到身边不少孩子都有闲置的图书和玩具，他们就想举办一场社区儿童集市活动，让孩子们自己当“老板”，与小伙伴们分享图书和玩具。

“我们提前半个月发布消息，在辖区各小区张贴活动通知，号召4岁至12岁的孩子及其家长参与该活动。”英才社区党总支书记赵香梅说。最终，40多个家庭的孩子参与了活动，有的孩子既是卖家，也是买家。

赵香梅说，英才社区共39个小区，多为商住小区，举办社区儿童集市活动，就是希望孩子们通过商品买卖和交换锻炼与他人沟通的能力，“我们想把它做成每个月一次的常态化活动”。

家长：看到了孩子的另一面，也发现了自己在教育方式上的不足

“从没见过孩子的这一面，我真的没想到。”居民侯女士说，在亲戚朋友的印象中，她儿子从不主动与他人交流，而在社区儿童集市上，她儿子成为受关注的“老板”之一。“他没有坐在摊位前等待，而是拿起商品主动走到陌生人面前推销，连社区工作人员也没放过。”侯女士笑着说，家里没人做生意，对于儿子的“无师自通”，她既意外又惊喜。在活动现场，像她这样发现孩子另一面的家长不在少数。

“我没想到，年仅5岁的儿子居然很快就适应了社区儿童集市上的‘生存法则’。”居民李女士说，在活动现场，她儿子为了吸引顾客到摊位前，绞尽脑汁去设计商品的摆放。

在活动现场，一个7岁女孩儿引起了社区工作人员的注意，女孩儿一直静静地坐在自己的摊位前，不与任何人沟通。在社区工作人员的鼓励和帮助下，她才拿起物品去和其他小朋友交换。看到孩子的表现后，女孩儿的家长坦言，由于日常忙于工作，自己缺少与女儿的交流，回家后会反思在教育方式上的不足。

专家：该活动有利于孩子了解社会，家长培养孩子经济意识要适度

“生活中缺少与父母的沟通，孩子容易变得内向、不愿与人交流，因为总觉得少了父母的保护。”洛阳市心理咨询师协会会长杨延卿说。他提醒孩子的家长，即使工作再忙，也要抽出时间陪伴孩子，不要让孩子逐渐把内心封闭起来。

洛阳师范学院社会学者安锋说，在社区儿童集市上，娃娃当“老板”，可以让孩子了解社会，体验赚钱的不易，也有利于孩子学会分享，但家长和孩子都不要以赚钱的多少来衡量活动的收获。安锋建议，参与社区儿童集市，发现孩子在社交方面的弱点后，家长要多给孩子创造参与社交活动的机会，但培养孩子经济意识要适度。（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 张俊望 杨海莲 文/图）