洛阳市十四届人大常委会举行第三十六次会议

昨日，市十四届人大常委会第三十六次会议召开。市人大常委会主任李少敏主持会议。

会议审议并表决通过了关于召开洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议的决定。会议决定，洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议于2018年1月13日召开，正式会期2天，会议的建议议程共有2项：1.选举洛阳市出席河南省第十三届人民代表大会代表；2.选举洛阳市监察委员会主任。

会议听取并审议了市十四届人大六次会议主席团和秘书长等四项建议名单(草案)，表决通过了市十四届人大六次会议主席团和秘书长建议名单，主席团和秘书长建议名单将提请市十四届人大六次会议预备会议通过。会议表决通过了市十四届人大六次会议列席人员名单。

会议审议并表决通过了关于市十四届人大五次会议以来代表变动情况和补选代表的代表资格的审查报告，洛阳市人民代表大会常务委员会关于市监察委员会副主任、委员任免办法的决定，关于接受娄会峰同志辞去洛阳市人民政府副市长职务的决定。

会议经表决，决定免去袁剑洛阳市工商行政管理局局长职务、朱美荣洛阳市体育局局长职务、卢铁军洛阳市机关事务管理局局长职务。

会议经表决，决定任命贺敏为洛阳市人民政府副市长、卢铁军为洛阳市体育局局长。正式就职时，新任命人员进行了宪法宣誓。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）