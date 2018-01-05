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晚报杯围棋赛赛程过半 洛阳晚报众智软件队排名暂居中上游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-10 08:23

　　七彩云南·古滇名城第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛昨日进行了第七轮比赛，洛阳晚报众智软件队取得2胜1负的战绩，总排名暂居第18位。

　　昨日比赛开始后，队员花畅对面的座位上并没有棋手，花畅开钟静候。15分钟后，对手仍未出现，经裁判长确认，对手弃权，花畅不战而胜。以花畅的实力，7轮过后只取得4胜3负的成绩并不理想，输掉的3盘棋都留有遗憾。在第六轮输给老将佟云后，花畅给记者发来微信“下得太差了……拖咱们队后腿了”，表达难过的心情。昨日花畅不战而胜，希望是一个好的转机。

　　队员王恩泽昨日比赛结束后给记者打来电话说：“收单官的时候打了个勺子(明显的失误)。本来已经赢下来了……”话没说完，语气已经哽咽。

　　队员韩卓然昨日战胜金华晚报队的吕洵锋，取得了自己的第五场胜利。目前韩卓然在170多名棋手中，排名第17，是洛阳晚报众智软件队3名队员中成绩最好的。

　　至此，本届晚报杯围棋赛赛程过半，团体成绩暂居前3位的依次是新民晚报队、扬子晚报队和沈阳晚报队。洛阳晚报众智软件队在58支参赛队中，暂列第18位。

　　今天将进行第八轮和第九轮比赛。（洛阳晚报记者 周中全）

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　　职业业余棋手将决战滇池之央

　　《洛阳晚报》记者昨日从晚报杯组委会处获悉，作为本届晚报杯压轴戏的职业业余棋手对抗赛，将于1月13日举行。届时，参赛棋手将乘坐古画舫，在滇池之央进行决战。

　　现在，顶尖业余棋手和职业棋手的差距越来越小。为了捍卫职业棋手的荣誉，本次对抗赛，职业队派出了6名当今国内一流高手，他们是唐韦星九段、党毅飞九段、辜梓豪九段、连笑九段、李轩豪四段、赵晨宇五段，其中前3人都是世界冠军。业余队的6名棋手将在本届晚报杯结束后产生。

　　不久前，新上任的中国围棋协会主席林建超曾表示，未来围棋的发展，可能取消职业和业余之分。究竟职业棋手和业余棋手还存在多大差距，我们拭目以待。
[ 责任编辑：史戎戎]
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