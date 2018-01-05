洛阳中招信息采集工作今日启动

我市中招信息采集工作今日启动——省教育厅昨日下发《关于做好2018年普通高中招生考试信息采集工作的通知》，对各地市的中招信息采集工作进行部署。今年，除了初三毕业生，初二学生因要参加生物、地理考试，也须进行信息采集。

信息采集是否需要提供身份证？户口在外地的考生能否在洛阳参加信息采集？就考生及其家长们关心的这些问题，晚报记者采访了市中招办相关负责人。

采集对象

我市初二、初三在校学生

采集方式

学校及考生可登录

河南省高中阶段教育招生信息服务平台(以下简称平台)进行信息采集

采集时间

初三考生采集时间1月10日至2月10日，初二考生采集时间3月5日至4月5日

采集内容

中招信息采集主要分网上信息录入、现场信息采集、信息采集确认三部分：

●网上信息录入

学生基本信息、初中毕业生综合素质评价等内容，由考生学籍所在初中统一录入；监护人、学习简历等信息，由学生本人登录平台进行完善、确认。

●现场信息采集

学生照片、学生证件信息统一使用平台的采集软件进行采集，照片按照第二代身份证照片标准采集，翻拍、扫描的照片不得使用。

●信息采集确认

信息采集完成后，各初中会发放打印的纸质学生信息采集表，家长和学生要认真对信息采集表进行核对并签字确认；确认完成后，任何人不得擅自更改。

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问考生是否需要提前准备照片？

答：不需要。中招信息采集必须使用平台的人像采集软件进行采集，考生不需要自行准备照片。考生可在学校通知的拍照日期前做好准备，拍照时统一用蓝色背景，拍照当天考生要穿深色、带有领子的衣服，不要戴耳环、项链，头发应梳理平整，不能遮住双耳和眉毛。

问初二学生也要采集信息吗？没有办身份证，来得及吗？到了初三是否还要采集一次信息？

答：是的，由于今年初二考生要在初三中招考试结束后参加生物、地理考试，因此也要参加此次的信息采集。初二学生此次采集过信息后，初三不用再次采集，也就是说，从今年的初二学生开始，今后考生只需在初二时参加一次中招信息采集即可。

按照要求，证件信息采集一般以身份证为主。若考生尚未办理身份证，可用户口簿参加信息采集。

问外地户口的学生是否能在洛阳参加中招信息采集？

答：中招信息采集以学籍为准。学籍在异地、确认要返回户籍所在地参加中招考试的初中学生，必须在户籍所在地省辖市、县(区)教育行政部门指定报名点进行信息采集。

按照规定，学生学籍所在学校和教育行政部门应为学生考试报名和继续完成学业提供方便，不得强制学生提前离校。

如果您在信息采集中遇到问题，欢迎拨打晚报记者电话18638851265或加入本报中招帮帮团(QQ号：438266522)讨论、咨询。

对于家长们提出的问题，晚报记者将继续邀请市中招办相关负责人予以解答，详情可关注1月16日《洛阳晚报·教育周刊》。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 张格尔）