今日晴风冷继续“上线” 洛阳最低气温只有-9℃

昨日晴空万里，早上9点25分，小记清晰拍到一架飞机即将飞过月亮 记者 杜卿 摄

晴、风、冷是本周天气的标配，今日它们继续“上线”。

昨日10时中央气象台再次发布寒潮黄色预警称，受冷空气影响，9日至10日，北方大部分地区有4级至6级偏北风。9日至13日，河南、湖北北部、安徽北部等地部分地区最低气温可达-15℃，局部地区低于-15℃，接近或突破历史同期极值。中央气象台预计，今日起，我国大部分地区将进入一段雨雪稀少的干燥期，在冷空气的影响下，虽然天气放晴，但是气温依旧很低。

想想寒冷的“阳光房”，微博上有网友调侃：“这两天，每次起床都是一次‘背井离乡’。”市气象台预计，短期内我市受高空西北气流控制，天气晴好。今天晴天间多云，偏西风3级左右，气温-9℃到2℃。明日，晴天转多云，西北风3级左右，气温-10℃到2℃。

为什么下雪不冷化雪冷？中国气象频道气象分析师信欣说，这是因为积雪会反射太阳光，使地表接收的热量减少，而且积雪融化也会吸热，这进一步降低了气温。降雪时往往是冷暖交汇，雪后冷空气才南下，这样就形成了雪的辐射降温、融化降温和冷空气平流降温，三者合力降低了气温。

俗话说，冬练三九，夏练三伏。小记在中国气象科普网上注意到，人体在三九天阳气虚弱，心肺负担加重，中老年人在这个时候尽量不要外出，可在家做些简单的运动，如室内慢跑、做体操等。如果气温有回升，再根据自身情况适当到室外进行锻炼，时间最好在下午3点至4点。

这两天，一张居民利用自家防盗窗晒腊肉的照片在微博上火了。小记掐指一算，年关将至，晒香肠、腊肉的时候又到了。小记给您提个醒，未来3天的天气正适合晒腊肉，没有雨雪的“骚扰”，只有干燥的冷风和冬天里的太阳哦！（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 禹东晖）

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来势汹汹的流感还将持续一段时间

预计随着学校和托幼机构放寒假，季节性高峰将出现回落

□新华社北京1月9日电

2017年入冬以来，我国流感活动水平上升较快，很多人感觉今冬流感“来势汹汹”。国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉昨日就此回应说，今冬流行的优势毒株已有多年未成为优势毒株，导致人群缺乏免疫屏障，易感人群增多，这是造成今冬疫情高发的原因之一。

中国国家流感中心最新数据显示，2017年第52周，我国南方、北方省份流感活动均处于冬季流行高峰水平，且仍呈现上升趋势。目前检测到的主要流感病毒为乙型Yamagata系病毒。

焦雅辉在当天举行的国家卫生计生委新闻发布会上说，今冬流行的流感病毒未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。现有的神经氨酸酶抑制剂，比如奥司他韦(达菲)等抗病毒药依然是有效的。

据了解，国家卫生计生委已组织专家制订了《流行性感冒诊疗方案(2018版)》，要求对老年人、儿童、孕妇、有基础性疾病的重点人群及时治疗和使用抗病毒药物，对重症患者集中收治到具备条件的医院，派驻省级专家到医院加强指导。

虽然流感病毒“来势汹汹”，但中国疾病预防控制中心有关专家指出，总体上，近期全国的流感病毒活动仍处在较高水平，但各地区流行水平和高峰时间会有所差异，预计多数地区随着学校和托幼机构放寒假，季节性高峰将出现回落。