发挥财政职能 助推高质量发展——访市财政局局长刘庆林

发挥财政职能助推高质量发展

——访市财政局局长刘庆林

市财政局局长刘庆林日前接受洛阳日报记者专访时表示，市财政局将紧紧围绕“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，结合财政工作实际，从五个方面推动市委经济工作会议精神落地生根。

提升财政发展质量。将贯彻落实市委经济工作会议精神与调整安排2018年财政预算紧密结合起来，确保2018年全市一般公共预算收入增长8.5%，税收比重不低于70%。加强财政运行监测，围绕重点行业、重点企业开展税源分析，增强收入组织的预见性；加强与国、地税部门衔接，促进依法征税、应收尽收，着力提高财政收入质量；加强收入工作督导，每月由局领导带队到各县(市)区督导收入，及时解决收入中出现的问题。

全力支持三大攻坚战。进一步规范政府举债行为，强化债务风险评估预警、应急处置和考核问责，严控债务增量，有效防控政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债，科学制订PPP项目实施方案，严守10%支出红线，打好防范化解重大风险攻坚战。加大财政资金投入力度，统筹各类扶贫资金，保障脱贫攻坚支出需要，规范扶贫资金管理，提高扶贫资金使用效益，打好精准脱贫攻坚战。着力支持解决突出环境问题，打好污染防治攻坚战。

强化财政资金引导。抓住自贸区、自创区、小微两创示范城市等重大机遇，发挥政府财政资金的引导、带动作用，放大财政资金效应。通过500亿元军民融合产业投资基金等支持项目建设，建立项目库，做好项目储备，重点推动银隆新能源产城融合产业园、军民融合产业园区等重大项目与基金公司对接。

持续保障和改善民生。积极筹措财政资金，确保民生支出占一般公共预算支出的70%以上，支持教育、文化、社保、就业、医疗、环保等民生事业稳步发展，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

深化财税体制改革。主要是建立完善预算绩效管理体系，探索引入第三方中介机构参与绩效评价，努力实现财政性资金绩效管理全覆盖，强化评价结果运用，不断提高财政资金使用效益；进一步理顺市与县(市)区的财政分配关系，建立全面规范透明、科学标准、约束有力的预算管理制度。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 王乐）