伊川县“腾笼换鸟”盘活资源 闲置厂房萌“新芽”

上料、捆扎、发车……近日，一辆辆载满PE塑料管的大货车，从伊川县鸣皋镇中溪工业园驶出，发往陕西、内蒙古、青海等地。

“一天平均发出10多车，还有不少订单尚未开始生产。”洛阳市超裕塑业有限公司负责人钱跃定笑着说。

钱跃定此前在西安有一家企业，生产用于通信、给排水等领域的塑料管材。由于产品一直供不应求，他计划再建新厂。钱跃定感慨：“流转土地、建设厂房、完善水电等基础设施，费时费力又消耗资金，对企业来说，成本不小。”

得知消息后，伊川县有关部门主动联系，将鸣皋镇中溪工业园闲置厂房作为吸引钱跃定投资进驻的“筹码”，被他一眼相中：“洛阳这个地方交通便利，与新建厂房相比，改造的成本小多了。”

钱跃定租下了该工业园占地30多亩的闲置厂房，投资2000多万元进行改造，仅仅5个月时间，厂房焕然一新，投产见效。截至目前，洛阳超裕塑业有限公司完成销售收入6000多万元，并带动了当地40多人就业。

“招商引资换了思路，一下子盘活了闲置厂房资源。”鸣皋镇党委副书记郝贯亮介绍，由于近年市场萧条，地处该镇的中溪工业园不少企业关门停产，不少村民失业，村级集体经济也蒙受了不小损失。

鸣皋镇的情况并非个例。由于产业转型升级，伊川县不少中小企业关门停产。与此同时，新兴产业因为土地、厂房、用工等问题，迟迟找不到落脚之处。伊川县有关负责人说：“闲置厂房、设备是没有被充分利用、被激活的资源，要通过激活这些闲置资源，使其成为带动县域经济发展新的增长点。”

为此，伊川县委、县政府多措并举，成立专门调查组，深入辖区了解闲置厂房的数量、面积和位置，经过排查发现，全县共有闲置厂房65万平方米。在招商引资中，该县积极推介闲置厂房资源，并协助企业完善水、电、道路等配套设施。

在该县有关部门牵线搭桥下，伊川县彭婆镇洛阳昌永机械铸造有限公司2万平方米的闲置厂房，被甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司看中。该公司在伊川县布局了风电塔筒生产线，已于2017年6月正式投产。伊川县鸦岭乡曹坡村的一家木板厂停产后，大量厂房闲置。该县引进的一家制鞋企业租赁了这些闲置厂房，建成“扶贫车间”，吸纳了50个贫困户在家门口就业，也为该村增加了一笔可观的集体收入……

截至目前，通过厂房租赁、与原企业合作发展等形式，全县已盘活企业33家，利用闲置厂房26万多平方米。一片片闲置厂房的“坚冰”逐渐融化，正萌发出产业转型升级的“新芽”。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 葛高远）

记者感言

实施乡村振兴战略，产业兴旺是重点。一方面，要深入推进农业供给侧结构性改革；另一方面，要促进农村第一、第二、第三产业融合发展，培育农业农村发展新动能。伊川县利用闲置厂房资源“腾笼换鸟”，吸引新兴产业落户投产，不仅盘活了资源、增加了就业、补强了村级集体经济，更为县域经济转型升级提供了新动能。伊川此举，不失为发展农村产业、推动乡村振兴的得力之举。(梦龙)