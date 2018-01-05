洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川县“腾笼换鸟”盘活资源 闲置厂房萌“新芽”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-10 08:18

　　上料、捆扎、发车……近日，一辆辆载满PE塑料管的大货车，从伊川县鸣皋镇中溪工业园驶出，发往陕西、内蒙古、青海等地。

　　“一天平均发出10多车，还有不少订单尚未开始生产。”洛阳市超裕塑业有限公司负责人钱跃定笑着说。

　　钱跃定此前在西安有一家企业，生产用于通信、给排水等领域的塑料管材。由于产品一直供不应求，他计划再建新厂。钱跃定感慨：“流转土地、建设厂房、完善水电等基础设施，费时费力又消耗资金，对企业来说，成本不小。”

　　得知消息后，伊川县有关部门主动联系，将鸣皋镇中溪工业园闲置厂房作为吸引钱跃定投资进驻的“筹码”，被他一眼相中：“洛阳这个地方交通便利，与新建厂房相比，改造的成本小多了。”

　　钱跃定租下了该工业园占地30多亩的闲置厂房，投资2000多万元进行改造，仅仅5个月时间，厂房焕然一新，投产见效。截至目前，洛阳超裕塑业有限公司完成销售收入6000多万元，并带动了当地40多人就业。

　　“招商引资换了思路，一下子盘活了闲置厂房资源。”鸣皋镇党委副书记郝贯亮介绍，由于近年市场萧条，地处该镇的中溪工业园不少企业关门停产，不少村民失业，村级集体经济也蒙受了不小损失。

　　鸣皋镇的情况并非个例。由于产业转型升级，伊川县不少中小企业关门停产。与此同时，新兴产业因为土地、厂房、用工等问题，迟迟找不到落脚之处。伊川县有关负责人说：“闲置厂房、设备是没有被充分利用、被激活的资源，要通过激活这些闲置资源，使其成为带动县域经济发展新的增长点。”

　　为此，伊川县委、县政府多措并举，成立专门调查组，深入辖区了解闲置厂房的数量、面积和位置，经过排查发现，全县共有闲置厂房65万平方米。在招商引资中，该县积极推介闲置厂房资源，并协助企业完善水、电、道路等配套设施。

　　在该县有关部门牵线搭桥下，伊川县彭婆镇洛阳昌永机械铸造有限公司2万平方米的闲置厂房，被甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司看中。该公司在伊川县布局了风电塔筒生产线，已于2017年6月正式投产。伊川县鸦岭乡曹坡村的一家木板厂停产后，大量厂房闲置。该县引进的一家制鞋企业租赁了这些闲置厂房，建成“扶贫车间”，吸纳了50个贫困户在家门口就业，也为该村增加了一笔可观的集体收入……

　　截至目前，通过厂房租赁、与原企业合作发展等形式，全县已盘活企业33家，利用闲置厂房26万多平方米。一片片闲置厂房的“坚冰”逐渐融化，正萌发出产业转型升级的“新芽”。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 葛高远）

　　记者感言

　　实施乡村振兴战略，产业兴旺是重点。一方面，要深入推进农业供给侧结构性改革；另一方面，要促进农村第一、第二、第三产业融合发展，培育农业农村发展新动能。伊川县利用闲置厂房资源“腾笼换鸟”，吸引新兴产业落户投产，不仅盘活了资源、增加了就业、补强了村级集体经济，更为县域经济转型升级提供了新动能。伊川此举，不失为发展农村产业、推动乡村振兴的得力之举。(梦龙)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]一女子长期单侧牙吃东西竟变“大小脸” ？！
  • ·[健康]夜间出现这９种小毛病 你可千万注意了
  • ·[健康]冬天骨痛！专家：受凉、骨质疏松等，都易引起
    		•
    雪景不等人 游赏须有方
    雪景不等人 游赏须有方
    雪景不等人 游赏须有方
        新年，雪选择了热烈的见面方式，拥抱洛城。雪景已无，很多人都有“还没有玩够”的感觉。每年冬雪降时，各地...
  • ·冬季旅游小贴士
  • ·脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
  • ·小黑 不一样的猫
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2018年，洛阳将实现干线公路现有隧道...
  • 偃师：打造亲水城市格局
  • 好莱坞3D影片将在洛制作
  • 提醒！“一户多人口”阶梯电价须每年认定
  • 90岁高龄名医每周坚持坐诊 年门诊量超...
  • 十里扶贫路 蜿蜒进山村
  • 精准脱贫，实打实成色足—— 2017年洛...
  • 相公庄黄氏家庙（探寻河洛百座古建筑）
  • 洛阳34路、49路公交车临时调线
  • 洛阳市人民代表大会常务委员会公告
    		•
    百姓呼声
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    三洋铁路于2017年12月底开工，工期约为三年
    精彩图片
    洛阳雪后“镜像”宛若...
    酷！快来720°瞰雪后洛...
    看，风雪中的洛阳速度...
    洛阳刘氏模具产品远销海外
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    为这四位家长点赞

    天寒白屋贫

    雪中弹吉他的美女老师
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605