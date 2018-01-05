110宣传日，洛阳民警教您正确拨打110

报警打110，大部分市民都知道，可在有些人眼里，110是万能的，不管啥事都打110。统计数据显示，去年一年，市110联动指挥中心共受理处置各类报警求助电话134万余个，其中有效接警55万余个，也就是说，每天近4000个报警电话中，有2000多个无效，有的是骚扰的，有的是无法处理的，有的是说了半天说不清的。

今天是全国第32个“110宣传日”，市110联动指挥中心民警通过案例，教教大家如何正确报警。

需要帮助时，实事求是地说

去年10月6日23时许，男子牛某报警称发现一名杀人嫌犯。瀍河派出所民警接到指令后迅速到场，经查，牛某系酒后乘坐出租车时与司机发生口角，为泄愤恶意拨打110谎报警情。

最终，民警依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对牛某做出行政拘留五日的处罚。

民警提醒：只要是合理的报警，无论事大事小，民警都会到场。市民报警时一定要实事求是，以便民警处警前做好相关准备。

碰到紧急案件，简明扼要地说

去年9月20日7时40分前后，市民王先生报警称，他驾车遭遇另一辆车剐蹭，对方驾车逃离。当接警员询问其具体情况时，王先生情绪激动，既说不清具体位置，也说不清对方驾车逃离的方向，导致接警员无法派警。

民警提醒：报警时要简明扼要，把事情发生的时间、地点、人员伤亡情况、起因说清楚，无法确定地点时，多找找周边有什么标志性的建筑。

无法立即解决的事，请多些耐心

去年10月24日22时许，偃师市男子史某以其小区附近某工厂噪声扰民为由拨打110报警，要求接警员立即帮其解决问题，在得知无法立即解决后，对接警员进行辱骂。

最终，偃师市公安局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对史某做出行政拘留五日的处罚。

民警提醒：在实际接警过程中，有很多问题，是公安部门无法解决的，比如道路上水管破裂了、有人晕倒在路边了……需联动卫生、工商、城建、供电、供水等单位进行解决，市民要有耐心。

需要挪车，请直接拨打114

近年来，我市机动车保有量快速上升，我市每天早高峰时段的交通类报警电话，70%以上是要求挪车的。

民警提醒：目前市110联动指挥中心已经不再提供此项服务，该业务已完全交给114移车服务电话，市民需要挪车，请直接拨打114。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 程昊）