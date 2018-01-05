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洛宁县罗岭乡中心小学：用文化提升乡村小学“气质”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-10 08:09

　　“床前的月光窗外的雪，高飞的白鹭浮水的鹅，唐诗里有画，唐诗里有歌，唐诗像清泉流进我心窝……”近日，在洛宁县罗岭乡中心小学的操场上，伴随着悠扬的轻音乐，全校300名学生和老师齐声背诵这首《读唐诗》。

　　集体活动结束后，学生们有的回教室学习，有的在校园里跳皮筋，还有的来到教学楼一层走廊尽头的书架借书……书架虽简易，却有一个高雅的名字，叫“诚信书屋”，学生们看完书都会主动归还，从未丢失一本。书屋所在的三层教学楼为博阅楼，博阅楼两侧是励志楼和明礼楼。“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”“人有礼则安，无礼则危”……每栋楼根据各自的名字，都张贴着契合主题的照片、成语、标语。

　　“不仅教学楼有名字，每个班级也有一个励志的名字，还有班徽、班训、班诗、班歌。”校长张晓东说。他们把教室里、走廊中的黑板、墙壁都利用起来，贴上学生们的优秀绘画、手工、书法等作品，悬挂班训、班诗，就连窗帘上都印着催人奋进的名言警句，用校园文化提升乡村小学的整体“气质”。

　　“我们班叫向阳班，班徽是一个向日葵，向日葵里站着两个手牵手的学生，告诉我们要相互团结，共同进步。”说起自己的班级文化，五年级二班学生薛淑静明眸闪亮。

　　“学校开展文学、书法、绘画、摄影、演讲等社团活动，是希望通过这种春雨润物细无声的方式让学生感受美的熏陶，让潜移默化转化为自觉行为。”张晓东说，如今学生们更加开朗懂事，见人问好、随手捡垃圾等文明习惯正在逐渐养成。有一次，张晓东到村里的商铺买东西，商铺老板连连称赞他的学生文明礼让、排队结账。

　　罗岭乡中心小学位于洛宁县西部山区，距离县城30公里。10年前，张晓东来到罗岭乡中心小学任校长时，学校只有一栋教学楼，地面没有硬化，餐厅是一个简易的棚子，100多名住校生睡在两间大教室的通铺上。因为缺水，张晓东和教务处主任李志民每天下午要开着拖拉机到别村拉水吃。

　　如今，利用政府投资项目和市老区建设促进会引来的爱心企业捐助，学校建起了新的教学楼、餐厅、宿舍，修建了饮水工程。如今的罗岭乡中心小学发生了翻天覆地的变化，罗岭村3000多口人的饮水难题也得到解决。

　　“十九大报告提到要高度重视农村义务教育，我在乡村小学教书，我很骄傲。”教师刘玉娟说。她向记者展示6本“杂志”，内容全部摘自学生利用课余时间写的成长日记，笔墨稚嫩却充满朝气，记录了校园的变化、社团的乐趣、努力学习的决心……（洛阳日报记者 朱艳艳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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