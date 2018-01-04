洛阳市初中各年级期末考试于1月25至26日举行

近日，洛阳市教育局中小学教研室发布了我市2017-2018学年第一学期初中各学科期末考试的通知，明确了本学期期末考试时间为2018年1月25-26日。详细情况请浏览以下信息。
思想品德(八、九年级为开卷考试)；历史学科(九年级为开卷考试)。
试题答案每半天考试结束后发一次，请大家从洛阳教育教研网资料下载栏下载。
考试各科值班电话
语文 63305256
数学 63305259
英语 63305106
物理 63305256
历史 18537958530
思想品德 63305106
地理 63305108
生物 18537958515
化 学 63935660
信息技术学科期末考试由电教馆统一安排部署，时间为2018年1月5日至2018年1月19日，考试形式为机试，可于2018年1月4日始从洛阳教育城域网通知公告栏下载考试通知及相关考试数据试卷包，具体事宜可联系市电教馆张雷涛老师：65153018，15303798571。
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