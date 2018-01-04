洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市初中各年级期末考试于1月25至26日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳教育 2018-01-09 19:30

　　近日，洛阳市教育局中小学教研室发布了我市2017-2018学年第一学期初中各学科期末考试的通知，明确了本学期期末考试时间为2018年1月25-26日。详细情况请浏览以下信息。

　　思想品德(八、九年级为开卷考试)；历史学科(九年级为开卷考试)。

　　试题答案每半天考试结束后发一次，请大家从洛阳教育教研网资料下载栏下载。

　　考试各科值班电话

　　语文　63305256

　　数学　63305259

　　英语　63305106

　　物理　63305256

　　历史　18537958530

　　思想品德　63305106

　　地理　63305108

　　生物　18537958515

　　化 学　63935660

　　信息技术学科期末考试由电教馆统一安排部署，时间为2018年1月5日至2018年1月19日，考试形式为机试，可于2018年1月4日始从洛阳教育城域网通知公告栏下载考试通知及相关考试数据试卷包，具体事宜可联系市电教馆张雷涛老师：65153018，15303798571。
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]一女子长期单侧牙吃东西竟变“大小脸” ？！
  • ·[健康]夜间出现这９种小毛病 你可千万注意了
  • ·[健康]冬天骨痛！专家：受凉、骨质疏松等，都易引起
    		•
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
        有些人用情不专，到处留情，看似风光，其实，深入他们的内心就会发现，满心热情的背后，隐藏着无助和绝望。
  • ·小黑 不一样的猫
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：内外畅通迈向枢纽城市
  • 洛阳市白马寺镇污水处理厂预计月底投...
  • 汝阳库区移民搬入新家园
  • 洛阳市七项成果喜获国家科技奖励
  • 何伟主持召开市委组织部部务会议
  • 【新时代 新气象 新作为】不用跑郑州...
  • 著名书画家、《洛阳日报》原美编陈天...
  • 男子夜里开车放下遮阳板 因为他涉嫌诈...
  • 洛阳市部署2018年春运工作 制订应急预案
  • 洛阳这个小区真会玩 “真人快闪”加“...
    		•
    百姓呼声
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    三洋铁路于2017年12月底开工，工期约为三年
    精彩图片
    洛阳雪后“镜像”宛若...
    酷！快来720°瞰雪后洛...
    看，风雪中的洛阳速度...
    洛阳刘氏模具产品远销海外
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    平陆大天鹅

    天寒白屋贫

    冰雪路上送餐人
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605