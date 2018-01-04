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嵩县：通报5起违反中央八项规定精神案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳市纪委监察局网站 2018-01-09 15:52

　　大坪乡白圪垱村党支部书记李光献违规操办“满月宴”问题。2017年9月，李光献未向乡纪委请示，擅自在家中操办其孙子的“满月宴”，收受街坊邻居礼金17500元，待客38桌，在社会上造成不良影响。2017年11月，大坪乡纪委给予李光献党内严重警告处分，给予参与送礼的村党支部副书记王天周党内警告处分，给予履行监督责任不力且参与送礼的村支部委员、监委会主任赵小庭党内警告处分。

　　白河镇公益林管护站站长魏平岳办公用房超标问题。魏平岳使用的办公用房为两室一卫结构，总面积37.6平方米，严重超标。2017年11月，白河镇纪委给予魏平岳党内警告处分，并责令其对所使用办公用房进行整改。

　　城关镇北街村党支部书记(兼村委主任)刘五全违规发放补贴问题。2015年2月，经刘五全同意，给村组干部发放误工补贴16005元。2017年12月，城关镇纪委给予刘五全党内警告处分，给予履行监督责任不力的村监委会主任王仙平党内警告处分。

　　德亭镇下蛮峪村委主任司马松峰违规发放过节补助问题。2013年12月，经司马松峰同意，给村干部发放差旅费、电话费共计6600元，给村党员发放过节补助1450元，给组干部发放过节补助850元，共计8900元。2017年12月，德亭镇纪委给予司马松峰党内警告处分，给予履行主体责任不力的村党支部书记陈明伟党内警告处分。

　　城关镇西关社区居委会主任田秋萍违规发放津贴补贴问题。2014年4月，经田秋萍同意，西关社区给村干部发放误工补贴2000元；2014年4月至7月，西关社区用公款购买茶叶10900元，用于接待。2017年12月，城关镇纪委给予田秋萍党内警告处分，给予履行主体责任不力的居委会党支部书记李孝宗党内警告处分，给予履行监督责任不力的居委会监委会主任郭白刚党内警告处分。
[ 责任编辑：史戎戎]
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