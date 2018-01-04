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洛汭严关：明代货运集散地（走近第四批“市保”）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 09:28

　　洛汭严关二层关楼踏步

　　二楼关口南边的“洛汭严关”匾额

　　开栏语：

　　近日，我市公布第四批文物保护单位名录，全市新增市级文物保护单位74处(100项)。这些文物保护单位中，有精美的古建筑、现代重要史迹、古墓葬、古遗址等不同类型，反映了我市文物保护工作的新成果，囊括了全市文物普查、考古发掘的新亮点，具有独特的历史、艺术和科学价值。今日起，洛阳日报开设《走近第四批“市保”》栏目，带您了解这些“市保”单位。

　　在洛阳市老城区洛浦办事处滨河北路北侧菜市口西街南口(雷家口)，距离洛河河堤不足50米，有一处明代古建筑遗址雄峙在洛河岸边，这就是“洛汭(ruì)严关”。这里的“洛”指洛河；“汭”指河流汇合弯曲的地方；“严关”，指重要的关隘。

　　市文物局文物科相关负责人介绍，这座建筑始建于明崇祯七年(公元1634年)，是当时老城南关和洛河之间较重要的货运码头，很多从外地运至洛阳的货物和从洛阳运往外地的货物在此集散，十分繁忙。

　　洛汭严关整体为二层砖石结构，进深5米，宽6米，高近7米，大青砖所砌，二层起楼为守夜者瞭望，关口南、北上方各嵌石匾一块，分别书写“洛汭严关”“邨保”。现关门无存，门楼下方的过道两侧有两个碗口大的圆洞。除了门楼雄壮高大，门楼的东侧还有一部分被毁的楼梯，楼梯下面有大量的鹅卵石，这些鹅卵石极有可能是门楼东侧城墙的建筑材料，也从侧面印证了当年该建筑的恢宏气势。

　　据老城居民介绍，洛汭严关旧时所处洛河南关码头，有验货、收税及安保功能，为严防城郊“刀客”混入，傍晚码头收船即闭关。

　　“因为南关地势低，而且处于瀍河入洛河口以西，这里历来就是老城区的防汛重点，每年的防汛指挥部便设在洛汭严关的门楼上。”该居民说。

　　自洛浦公园建成后，洛河大堤代替洛汭严关发挥了抵御洪水的功能，这座关隘雄风不再，但其背后的历史永远雕刻在流逝的时光里。(图片由市文物局提供)（洛阳日报记者 常书香 通讯员 李明）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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