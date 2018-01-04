洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

指天画地（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-09 09:09

　　跟人说话时，一会儿指天，一会儿画地，多形容目中无人、无所顾忌——“指天画地”典故的主人公，是东汉的韩歆(xīn)。

　　《资治通鉴》曰：“歆好直言，无隐讳，帝每不能容。歆于上前证岁将饥凶，指天画地，言甚刚切，故坐免归田里。”

　　韩歆是个刚直之人，跟光武帝刘秀谈事情总是直言不讳，经常弄得刘秀很没面子。有一次，韩歆预测来年将发生饥荒，百姓将会受苦，为了证明自己观点正确，他一会儿指天，一会儿画地，言辞颇为激烈，毫不顾忌对面坐着的皇帝。刘秀实在受不了，就免去了他的职务，让他回家种地。

　　韩歆当时担任什么职务呢？大司徒，汉代三公之一，地位高得很。从大司徒一下子降到平民百姓，韩歆倒也没什么——“免就免了吧，免了我就回家去”。

　　不承想刘秀仍不甘心，可能是平时让韩歆给气够了，现在终于爆发了。他又派人带着诏书追上回家的韩歆，狠狠地责备了韩歆一通。

　　大家别忘了，韩歆是个刚直之人，刚直之人往往受不得气。“我一心为国却遭你侮辱，气煞我也。”韩歆无论如何想不通，一气之下自杀了。他一自杀，也不知道什么原因，与他在一起的儿子也自杀了。

　　韩歆这个人，自更始年间归顺刘秀，随其杀伐征战，立下赫赫战功，是东汉的开国功臣，《资治通鉴》称其“素有重名”。他无罪被逼死，一时间舆论哗然。刘秀呢，这时候也认识到了自己的鲁莽，后悔不已，为了弥补自己的过失，“乃追赐钱谷，以成礼葬之”。

　　韩歆因“指天画地”被逼自杀，令《资治通鉴》的作者司马光感慨万千。司马光看不惯光武帝刘秀，说：“从前，商王武丁对宰相傅说(yuè)说：‘如果药物不能使人感到昏眩，病就不能治愈。’言辞激烈直率，虽对说话人无益，却是国家的福气，所以君王日夜都在寻求这样的话。可惜啊，在东汉光武帝执政时代，韩歆竟然因为直言而死，这难道不是玷污了仁义吗？”（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]感冒时，这五种食物加重病情！喜欢也要戒口
  • ·[健康]大姨妈来了，到底能不能洗头？
  • ·[健康]冬天骨痛！专家：受凉、骨质疏松等，都易引起
    		•
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
        有些人用情不专，到处留情，看似风光，其实，深入他们的内心就会发现，满心热情的背后，隐藏着无助和绝望。
  • ·小黑 不一样的猫
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 酷！快来720°瞰雪后洛城美景！
  • 洛阳雪后“镜像”宛若冰封奇幻大片
  • 29岁“小巷总理”猝然离世 385个花圈...
  • 家人出事故急需输血 一则寻求献血的网...
  • 保险“开门红”促销 消费者小心被误导！
  • 习近平一月：12月关键词——高质量发展
  • 河科大新增一国家级科技创新平台
  • 洛阳各县区客运已恢复运营 除了这仨县
  • 洛阳市部署2018年春运工作 制订应急预案
  • 汝阳库区移民搬入新家园
    		•
    百姓呼声
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    三洋铁路于2017年12月底开工，工期约为三年
    精彩图片
    洛阳雪后“镜像”宛若...
    酷！快来720°瞰雪后洛...
    看，风雪中的洛阳速度...
    洛阳刘氏模具产品远销海外
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    平陆大天鹅

    腊梅浓香

    冰雪路上送餐人
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605