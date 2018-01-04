指天画地（河洛典故）

跟人说话时，一会儿指天，一会儿画地，多形容目中无人、无所顾忌——“指天画地”典故的主人公，是东汉的韩歆(xīn)。

《资治通鉴》曰：“歆好直言，无隐讳，帝每不能容。歆于上前证岁将饥凶，指天画地，言甚刚切，故坐免归田里。”

韩歆是个刚直之人，跟光武帝刘秀谈事情总是直言不讳，经常弄得刘秀很没面子。有一次，韩歆预测来年将发生饥荒，百姓将会受苦，为了证明自己观点正确，他一会儿指天，一会儿画地，言辞颇为激烈，毫不顾忌对面坐着的皇帝。刘秀实在受不了，就免去了他的职务，让他回家种地。

韩歆当时担任什么职务呢？大司徒，汉代三公之一，地位高得很。从大司徒一下子降到平民百姓，韩歆倒也没什么——“免就免了吧，免了我就回家去”。

不承想刘秀仍不甘心，可能是平时让韩歆给气够了，现在终于爆发了。他又派人带着诏书追上回家的韩歆，狠狠地责备了韩歆一通。

大家别忘了，韩歆是个刚直之人，刚直之人往往受不得气。“我一心为国却遭你侮辱，气煞我也。”韩歆无论如何想不通，一气之下自杀了。他一自杀，也不知道什么原因，与他在一起的儿子也自杀了。

韩歆这个人，自更始年间归顺刘秀，随其杀伐征战，立下赫赫战功，是东汉的开国功臣，《资治通鉴》称其“素有重名”。他无罪被逼死，一时间舆论哗然。刘秀呢，这时候也认识到了自己的鲁莽，后悔不已，为了弥补自己的过失，“乃追赐钱谷，以成礼葬之”。

韩歆因“指天画地”被逼自杀，令《资治通鉴》的作者司马光感慨万千。司马光看不惯光武帝刘秀，说：“从前，商王武丁对宰相傅说(yuè)说：‘如果药物不能使人感到昏眩，病就不能治愈。’言辞激烈直率，虽对说话人无益，却是国家的福气，所以君王日夜都在寻求这样的话。可惜啊，在东汉光武帝执政时代，韩歆竟然因为直言而死，这难道不是玷污了仁义吗？”（洛阳晚报记者 陈旭照）