洛阳市实现省科技小巨人企业“零的突破”

科技型中小企业的发展状况，代表了一个地方的经济活力和发展后劲。

去年以来，我市大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，全年新增省科技小巨人企业5家，实现“零的突破”，新增省科技小巨人(培育)企业42家，总数达81家。一批创新能力强、成长速度快、发展潜力大的“科技小巨人”快速崛起，正为我市经济高质量发展注入更多新动能。

科技创新，引领企业发展

新年伊始，瑞雪临门。位于高新区的洛阳嘉盛电源科技有限公司生产车间一片红火，工人们正利用仪器检测产品性能。

不久前，该企业的大功率弓桩一体式液冷充电设备关键技术研发及产业化项目入选2018年度市科技重大专项，将获得市财政经费支持。

“我们赶上了新能源汽车发展的黄金时期。”该公司副总经理张家涛所言不虚。近年，随着节能环保形势的日益严峻，新能源汽车关注度与日俱增，但续航里程和充电问题成为阻碍行业发展的两大因素。去年，该公司自主研发的自动液冷充电设备实现了大功率的高效能快速充电，填补了市场空白，技术水平达到了国内领先。

技术创新的背后，是强大的研发平台支撑。2010年，该企业成立时仅有6人，如今，企业在洛阳、上海、深圳分别建立研发平台，研发人员有120多名，占公司总人数的20%以上。仅去年一年，企业投入研发经费就有1400余万元，产值约1.8亿元，成功获得省科技小巨人企业认定。

洛阳嘉盛电源公司是我市科技小巨人企业发展的缩影。去年，我市新增省科技小巨人企业5家，完成全年目标任务的250%，实现“零的突破”，省科技小巨人(培育)企业增加42家，总数达81家。

政策红利，激发创新动力

创新能力强、成长速度快、发展潜力大，是省科技小巨人企业遴选的三大标准。

市科技局相关负责人介绍，省科技小巨人企业的“门槛”是：年度销售收入在1亿元以上；前两个年度销售收入或净利润平均增长率20%(含)以上；企业建有市级以上研发平台，上年度研发费用总额占销售收入的比例不低于5%，或企业上年度研究开发费用总额占成本费用支出总额的25%(含)以上等。

为给企业营造良好的成长环境，我市去年出台的《洛阳市培育创新型企业实施办法》明确，建立科技小巨人企业培育库，每年选择20家左右有一定产业基础、成长迅速、市场前景好的科技型中小企业作为入库企业进行精准服务，在研发平台建设等方面对其重点支持。

一系列利好政策，为科技型中小企业发展提供了强劲支撑，助推有潜力企业快速成长。

“去年，我们获得了约100万元的科技创新券，用于购买电子负载、功率分析仪等研发设备，开展各类检验检测项目。”张家涛坦言，在政策支持下，企业将更多资金投入到研发中，增强了企业科技创新能力。

持续培育，提升创新能力

创新是企业发展的根本动力。

对于企业来说，成为科技小巨人企业带来的不仅是政策红利、资金支持，更是对企业创新能力、研发能力的一种认可。“省科技小巨人称号犹如一个金字招牌，对于提升企业品牌形象、吸引创新型人才加盟、提升企业核心竞争力大有裨益。”张家涛说。

市科技局相关负责人介绍，今年，我市将在“双倍增”行动中，持续壮大科技型中小企业集群，引导企业加大研发投入力度，落实企业研发费用加计扣除、财政补助等政策，提升企业创新能力，促使更多科技小巨人企业涌现。（洛阳日报记者 李冰 张锐鑫 通讯员 张炜）