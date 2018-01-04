洛阳美术新力量 优秀作品展开展

日前，“在当代——洛阳美术新力量优秀作品展”在洛阳美术馆开展。
作为洛阳美术馆的开年大展，该展览汇集了洛阳本土1980年至2000年出生的青年美术家与美术爱好者的120余幅优秀作品，包括中国画、油画、水彩粉画、雕塑、版画、素描、陶艺等多画种多门类，是洛阳青年美术家与美术爱好者优秀作品的首次集中展示，反映了当代洛阳美术的新力量、新水平、新高度。
该展览从2017年8月开始征稿，经过初评、复评，最终120余位青年美术家与美术爱好者的优秀作品入选，市民可前往免费观看。
展出地点：洛阳美术馆二楼精品厅、三楼展厅
截止时间：1月14日（洛阳日报记者 常书香 通讯员 牛珂）
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