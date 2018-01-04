著名书画家、《洛阳日报》原美编陈天然与世长辞

陈天然作品《声闻于野》局部

2013年，陈天然向读者问好

1月5日上午，著名书画家、《洛阳日报》原美术编辑陈天然在郑州驾鹤西去，享年92岁。噩耗传来，广大洛报同仁以各种形式向陈老的溘然离去表达哀思。

一张报纸，奠定了他一生的追求

陈天然，原名陈冉，1926年4月生于河南巩义，是我国著名版画家、书法家，曾任河南省书法家协会副主席，河南省美术家协会副主席和名誉主席，河南省书画院院长，中国美术家协会常务理事，中国版画家协会常务理事，中国书法家协会常务理事，第六届、第七届全国人民代表大会代表，享受国务院特殊津贴。他常说，一张报纸，奠定了他一生的追求，他的艺术起点在洛阳日报社。

1948年4月9日，即洛阳再次解放的第四天，《洛阳日报》前身、河南省第一家地方党委机关报《新洛阳报》创刊。当年8月，22岁的乡村教师陈天然作为报社唯一的美术编辑，在《新洛阳报》开始了历时半年的美编工作。

在岗半年，他每天工作力求精美

2013年9月，记者到陈天然位于巩义市河洛镇柏沟岭村“天然山庄”的家里，探望了这位享誉书画界的老同事。当时，我们特意带去了一份1948年《新洛阳报》的复印件和一份新洛阳报社时期的员工名单。88岁的陈天然老人兴奋得从椅子上站起来，凑向门口细看。

记者采访陈天然(摄于2013年9月)(本篇图片均为资料图片)

报纸，从头看到尾，爱不释手。108人的名单，一个一个地念，一个一个地回忆。陈老回忆，当时条件很苦，新洛阳报社辗转几个地方，都是破屋、陋院、土墙，与农村无异。但是，大家的工作积极性都很高，都有一股子革命朝气，每当收到重大胜利消息，就立即印发号外，上街叫卖。

“记者们都有枪，我是编辑，我没有。”陈老说，洛阳当时敌特活动猖獗，记者外出采访一般都带手枪，夜间外出采访还要背上步枪。我们的一个同事，叫许金台，外出采访时遭遇敌人，奋力抗击，因寡不敌众被敌人残忍杀害。

陈老说，当年虽然设置美编岗位，但是由于条件所限，他在岗的半年时间，《新洛阳报》没有刊发过一张原创插图。不过，他每天都用木头刻制题花、标题等，力求精美。遗憾的是，当时的报纸没有编辑署名的规定，报纸上没有留下陈老的名字。但他大手一挥，说：“我们依旧乐于工作！”

艺术之蜜，他从生活和实践中采取

在多年的艺术生涯中，陈老经常记起这段短暂的新闻从业经历。他说：“自己从事新闻工作的时间太短，从事艺术的时间很长，两者有相通之处。真实是新闻的生命，搞艺术也是。”

“我之所以有点儿成绩，是因为我有生活的体验。”陈老说，当年记者们冒着生命危险采来新鲜素材献给读者，无形之中影响了自己的艺术创作。几十年来，他坚持“人一能之，己百之；人十能之，己千之”的治学之道，像蜜蜂一样勤奋，从生活和实践中采取艺术之蜜。有时，一幅八开大的风景写生，要头顶太阳画一整天；有时，一幅十六开大的版画，要反复修改4个月。

陈老说，多年的劳动生活，帮他解决了构思、构图、形象和黑白的关系。刀法的运用、线条的变化，完全服从于土地的结构和质感。无论是人物活动，还是牲畜农具，都力求符合真实生活。有一年，为了表现矿工作品的艺术本真，他与伙伴儿在洛阳龙门煤矿体验生活了一个多月。

在写他的文章里，多次提到他说的一句话：“吃别人嚼过的馍没有味道，自己嚼过的馍再嚼也很难受。生活、土地是艺术的源泉。”这，便是陈老艺术生命力之真谛。

如今，那句亲切的“我也是洛报人”依然回响在广大洛报同仁的脑海里，那句发自内心的“向洛阳日报、洛阳晚报读者问好”的手书墨迹始干，人已不在。

斯人已去，此情长存。

逝者走好，生者奋发！（洛阳晚报记者 孙自豪）