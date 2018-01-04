秀爱犬，赢2018王城公园新春游园会门票！

过新年、看花灯，王城公园彩灯俏。作为每年春节假期的“保留节目”之一，王城公园新春游园会人气颇旺。2018王城公园新春游园会将有何亮点？昨日，《洛阳晚报》记者从王城公园获悉，为了迎接狗年的到来，在2018王城公园新春游园会上，该园将邀请市民晒家中萌犬照片，最终精挑细选200张(组)萌犬照片进行集中展示。

征集时间

自即日起至本月21日

征集主题

和谐

您不妨随我一起来想象一下这样的画面：在明媚的阳光下，您和家人坐在草坪上。远处，扎着羊角辫的女儿与爱犬正在嬉戏玩耍，他们身边蓝紫色的鸢尾花开得正艳。您是不是顺手就会掏出手机，定格美好？

人与动物和谐相处、人与自然和谐相处。在这个主题中，您可发送自家爱犬与其他小动物的合影，也可定格下生活中能表现此主题的美丽画面。

陪伴

无数个日日夜夜里，也许就是因呆萌的它陪伴您，生活才多了不一样的色彩。若您愿意，不妨秀出您与爱犬的合影，通过光影为我们讲述那些有它陪伴的日子。

笑脸

有时候，劳累一天回到家，看到萌宠在门口迎接，跟前跟后，还不忘送上一个大大的笑容，所有的疲惫都一扫而空。相信许多饲养过爱犬的人，都对此深有体会。别犹豫，快秀出您家萌犬的“笑容”。只要照片上它可爱漂亮的模样能萌化大家的心，您就有机会获奖。

秀技

“我家的狗狗会拿报纸”“我家的狗狗会拜年”“我家的狗狗，我喊卧倒，它就瞬间躺下一动不动”……说起自家爱犬的“花式技能”，主人们总有说不完的“段子”。这次，您不妨借助照片，将爱犬的聪明才智与各类“才艺”展示出来吧。

投稿方式

投稿作品可以是一张，也可以是一组(不超过4张)。

您可通过扫本文下方二维码或微信搜索，关注“微动洛阳”公众号(微信号：weidongluoyang)，将自己选送照片的电子版，以jpg格式发送至“微动洛阳”公众号后台。文件大小在2MB以上6MB以下，每幅作品投稿时均以“姓名＋作品名称＋联系方式”的方式命名。

您也可将图片发送至电子邮箱424637135@qq.com。

奖励方法

一旦照片入选，您不仅可赢得2018王城公园新春游园会门票两张，还能将萌犬照片摆在公园正大门广场两侧展示。

征集要求

1原创或收集、收藏均可。收集、收藏作品投稿必须征得当事人同意。照片如果出现版权争议，活动主办方概不负责，投稿者还应保证其所投送作品不侵犯第三人的包括著作权、肖像权、名誉权、隐私权等在内的合法权益。

2照片应有较好的画质,画面比较清晰。

3本次征稿活动所有投稿作品不退稿，请参赛者注意保留原始作品。

4对入选作品，主办方有权在本单位出版画册、举办展览、相关宣传中使用(包含照片中出现人物的肖像使用权)，不再支付稿酬。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜）