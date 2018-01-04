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河长胡瑞锋：看清清洛河流 叹水活润心田
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 08:44

　　“呦，河长又来巡河啦！”2017年12月29日临近中午，偃师市首阳山街道办义井村党支部书记胡瑞锋在洛河义井段大堤巡河时，一位偶遇的村民打趣道。

　　胡瑞锋沿着河堤堤顶道路向西走去，走走停停，目光时远时近，一会儿扫视近处滩地，一会儿望向远处河面。洛河流经义井村1.8公里，胡瑞锋迈着碎步，沿河堤斜坡缓缓下到河滩，瞧见枯草缝里的垃圾，便顺手捡起来。

　　今年44岁的胡瑞锋当了7年村干部，2017年11月又多了一个新“官衔”——洛河义井段河长。写有他名字的河长制公示牌，就立在1公里外的龙虎滩湿地公园。可河长是干啥的？很多村民见到胡瑞锋都会这样问。

　　“河长就是河的家长，专门负责她的身体健康。”每次，胡瑞锋都不厌其烦地跟大伙儿介绍，河长制是全国推行的一项治理河流、湖泊、河渠的制度，习近平总书记在2017年新年贺词里专门提到“每条河流都要有‘河长’了”。河长主要由各级党政领导来担任，负责属地河流生态环境管理。

　　“就拿洛河来说，洛河属于省级河流，省委副书记王炯就是它的省级河长，依次对应的还有市级河长，以及流域范围内的县级河长、乡级河长、村级河长，我就是咱义井段的村级河长……”胡瑞锋解释得头头是道。

　　近年，河道采砂、污水排放等问题一一治理，堤顶道路建成投用，可河滩里的垃圾堆放点始终是胡瑞锋的心头之痛。上任河长第一天，他就默默发誓要拔掉这个“毒瘤”。2017年11月，趁着首阳山街道办集中清理垃圾行动，胡瑞锋赶紧取消了垃圾堆放点，不允许任何人再来倾倒垃圾。

　　“尽管河道基层巡查员每天都去巡河，可我还是不放心。”胡瑞锋一得空就去河边转。最近，村里的小学正在翻新改造，他三天两头上门叮嘱：“坚决不能往河滩倾倒建筑垃圾。”一趟趟巡河，一次次讲解，村民们渐渐对河长制工作有了新认知。

　　“在不断治理下，洛河已经恢复了当初的活力，我们小时候的洛河又回来了！”胡瑞锋笑着说。对于2018年的河滩整治、河岸绿化，他充满期待。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 黄亚文）

　　数字看变化

　　136去年，市河长办对我市河流(含湖泊、水库、沟渠等)情况进行了摸排，136条河渠纳入河长制管理。136条河渠包括127条河流、7条河渠和2个水系

　　3013目前，我市已全面构建了由市、县、乡、村四级河长体系，全市共设立各级河长3013人，包括市级河长11人、县级河长166人、乡级河长632人、村级河长2204人，安装990多块河长公示牌

　　1600在推行河长制工作进程中，我市探索制定了河道基层巡查员制度。目前，1600多名河道基层巡查员覆盖18个县(市)区，每村都有“一长一员”，共同守护水生态
[ 责任编辑：席倩倩]
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