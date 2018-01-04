老人防诈骗须防自身“心理陷阱”

老人防诈骗，除了防范社会陷阱，还要防范自身“心理陷阱”。

64岁的王先生近日收到一封奇怪的信，信封上印着他的家庭住址、姓名和手机号码，信封里装有北京一家保健品公司的介绍，说他中了100万元。拨打“兑奖专线”电话，是空号，王先生觉得自己被骗子盯上了。（新闻回顾>>>）

不相信天上掉馅饼，经过多方宣传，很多老人已具有王先生这样的防骗意识，但仅有这些还不够，还要预防深藏的陷阱。

王先生之所以被骗子盯上，是因为他参加过一些保健品讲座，留过详细的个人信息。

利用老年保健讲座收集个人信息行骗，是抓住了老人求健康、图热闹、热衷领小礼品的心理，对这些隐蔽很深的陷阱，老人防不胜防。

有些老人认为自己的防骗意识很强，尤其是一些见多识广的老人，但一项调查显示，受骗率最高的却是这些“高知老人”。

原因有二。一是“高知老人”很相信自己的经验、判断，加上对智能手机操作熟练，一旦认为某个事情能挣钱，便毫不犹豫地“下单”。二是见多识广的老人由于生活经验丰富，喜欢独揽家庭财权，遇事习惯一人拍板，觉得别人“什么都不懂”，要么一意孤行，要么悄悄投资，一旦被骗，家人往往还被蒙在鼓里。

可见，老人防诈骗，除了防范社会陷阱，还要防范自身“心理陷阱”。

遇事要多和家人商量。不是说“三个臭皮匠还顶个诸葛亮”嘛，投资前征得家人同意，这也是一种家庭风险共担意识。

不要独掌财权。独掌财权，容易“独断专行”，财权共担，就能防止冲动型投资，减小受骗概率。

一些老人的受骗事例显示，当老人心理被骗子控制，要为骗子汇款时，往往被银行工作人员最先发现并阻止，家人并不知情。如果家庭财权共掌，至少一方在动用家中大额现金时，另一方能及时察觉并阻止。

对老人行骗，本质上是恃强凌弱，老人防骗，不只是老人自身和家庭的事，也是整个社会的事。防止老人被骗，保障老人晚年幸福，须社会各方联手，为老人“撑腰”。（新闻观察员 洛谭）