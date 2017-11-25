洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议

昨日，市十四届人大常委会召开第四十五次主任(扩大)会议。市人大常委会主任李少敏主持会议。

会议研究通过了市十四届人大常委会第三十六次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十四届人大常委会第三十六次会议于9日召开，建议议程有：审议关于召开洛阳市第十四届人民代表大会第六次会议的决定(草案)；审议市十四届人大六次会议主席团和秘书长等四项建议名单(草案)；决定市十四届人大六次会议列席人员名单；审议关于市十四届人大五次会议以来代表变动情况和补选代表的代表资格的审查报告(草案)；审议洛阳市人民代表大会常务委员会关于市监察委员会副主任、委员任免办法的决定(草案)；人事任免事项。

会议听取并研究了上述有关事项。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）