公益“春晚”帮贫困学子圆梦

快乐老家爱心团队成员探访贫困学子家庭(资料图片)

7日下午，一场特殊的“春晚”在我市举行，所有演员均为义务演出，台上台下的人来自各行各业，虽然可能叫不出彼此的姓名，但他们拥有一个共同的名字——洛阳快乐老家爱心团队。这场公益“春晚”结束后，他们要把此次募集的1万多元现金送到需要帮助的贫困学子手中。记者了解到，这样的公益“春晚”今年已是第五年举办了。洛阳快乐老家爱心团队成立6年来，累计捐款9万多元，已有13名贫困学子受益。

“一间破屋里贴满了奖状，桌子上摆着母亲刚烙的几张大饼，这是一个孩子要带到学校一周的干粮……”回忆起近几年捐助过的孩子，洛阳快乐老家爱心团队负责人姚远对每一个都记得清。在大家的捐助下，这个昔日背着大饼去上学的山里娃，如今已是河南理工大学的一名学生。

2012年，姚远和十几个热衷于做公益活动的朋友一起到农村学校了解贫困学子学习情况，实地探访贫困学子家庭……6年来，洛宁、孟津等地都留下了他们的足迹。团队成员“老訾”说，成员们回来后，会把了解到的贫困学子的情况发到团队微信群里，有意捐助的爱心人士就会通过微信捐款，姚远会把捐款人姓名及捐款金额进行统计并在群里公布。“每次捐款都以自愿为原则，所有捐款均由我们团队的成员送到受捐助的贫困学子手中。”姚远说。

6年来，快乐老家爱心团队累计捐款9万多元，13名贫困学子受益。“对于有的孩子，我们一捐助就是6年，从孩子上高一到上大学……”姚远说。在7日公益“春晚”现场，3名受捐助的贫困学子通过短视频向快乐老家爱心团队表达了感谢，他们现在都是大学生了。

“从2014年起，我们每年都会办一场这样的‘春晚’，演员们义务演出，所有捐款都用于帮助贫困学子，而租活动场地、音响设备等费用都是姚远自己出的，他想给热爱公益的人提供一个认识彼此的机会。”“老訾”说。

众人拾柴火焰高，快乐老家爱心团队被评为我市2016年度“十大爱心集体”，成员目前已发展到400多名。姚远说，2018年，他希望快乐老家爱心团队能帮助更多贫困学子圆上学梦。作为该团队成员之一，64岁的退休职工王沈秋说，在自己力所能及的范围内帮助山区贫困学子，她觉得很幸福。（洛阳晚报记者 付璇）