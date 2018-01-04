越是禁止的东西，人们越想得到，越容易激起人们的窥探欲。一味禁止，只会引起孩子的反感，激起孩子的逆反心理，结果事与愿违。

父亲劝16岁的儿子放下手机，哪知儿子依旧我行我素，父亲怒了，严厉批评了儿子。结果，儿子也怒了，以跳楼轻生的方式，表达自己的抗议。（新闻回顾>>>）

平心而论，父亲希望孩子做点更有意义的事，属人之常情。毕竟，手机正变得越来越好玩儿，低头族也日趋低龄化。哪个父母不担心手机影响孩子的健康和学业？在一些父母眼里，只要孩子一个人在房间，躲在被窝里，甚至上厕所的时间稍微长点儿，就怀疑孩子在玩儿手机。手机引发的亲子矛盾，越来越让父母头疼。

也正因为此，越来越多的父母参与到与孩子的“手机争夺战”中，不惜“威逼利诱”“斗智斗勇”。问题是，在这场“争夺战”中，很多父母的方法单一而没有章法，不是态度粗暴，就是强行没收。

在家庭教育中，父母最常用的方法就是“禁止”：电视普及时，禁止孩子看电视；电子游戏风行时，禁止孩子玩游戏；互联网崛起时，严禁孩子去网吧；而今，移动互联时代，当然想办法禁止孩子玩手机了！然而，仔细想想，有哪一种电子产品真正被禁住了？

心理学中有一个“禁果效应”：越是禁止的东西，人们越想得到，越容易激起人们的窥探欲。一味禁止，只会引起孩子的反感，激起孩子的逆反心理，结果事与愿违。

科技不断融入生活，无论父母如何努力，孩子都没法成为电子产品的绝缘体，彻底远离手机。

事实上，学生玩儿手机并非毫无益处，首先孩子也需要社交，尤其是QQ等网络社交；其次，适当玩儿手机，也有利于减轻课业压力；而在现代社会中，熟练使用各种电子产品，是一个人必备的技能。

因此，对于家长而言，重要的是，通过科学的方法教会孩子正确使用手机。比如，可以给孩子规定玩手机的时段，培养孩子阅读、运动等健康的兴趣爱好，而更重要的是，家长自己以身作则，少玩儿手机。孩子的精神世界充实了，养成良好的手机使用习惯，自然也就不会对手机产生过度依赖。（新闻观察员 洛谭）