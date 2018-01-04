洛阳：内外畅通迈向枢纽城市

2017，交通添新翼

交通，是城市经济社会发展的重要支撑。

2017年，我市城建领域实施了多个具有重大意义的项目。

古城快速路一期去年国庆节试通车，成为我市第一条高架快速路；全长近2公里的王城大道下穿古城路隧道，打通了多年的“瓶颈路口”；地铁1号、2号线建设全面启动……

市委、市政府高度重视城市交通项目建设。市委书记李亚多次强调，要树牢以人民为中心的发展理念，紧盯节点、优化工序，力争保质保量、尽快完工，努力打造精品工程。

去年，我市谋划实施了地铁、古城快速路等一批中心城区重点城建项目，着力构建“外联内通”的城市交通网络，使城市“血脉”更通畅、市民出行更便捷。

古城路与王城大道交叉口，是中心城区交通压力较大的区域之一。每逢交通高峰期，通过该路口经常要等3个以上红灯。去年古城快速路一期通车后，古城路与王城大道交叉口的“卡脖子”问题得到有效解决。

去年12月26日，纵贯城市南北的王城大道快速路工程启动，未来，这条路将和古城快速路、城市环城路一道，打造“十字+外环”快速路网系统，缓解中心城区的交通压力。

同样在去年年末，在地铁1号线史家湾站传来一声低沉的轰鸣声后，1号线首台盾构机“牡丹1号”正式始发。

这台全长80余米的盾构机，以每天10余米的距离向前掘进。承载着700万洛阳市民多年梦想的地铁，正加快向我们驶来！

在完善交通路网的同时，我市公共交通服务质量也在不断提升。

去年，我市新投运100辆纯电动公交车，同时新添置了一批银隆新能源“铛铛车”。最新数据显示，目前我市营运公交车共有1900余辆，其中新能源公交车有1400余辆，占比超过70%。

随着新能源公交车不断增多，充电桩等配套设施也在不断完善中。

用手机实时查询公交车到站时间、焕然一新的公交站台……随着公交出行条件的不断提升，更多人愿意优先选择公交出行。

除一批重大项目稳步推进外，“便民优先”“保通先行”等一系列城建新理念也深得民心。去年，古城快速路“修路先保通”的新理念，赢得了全市人民的理解和支持，成为我市城建为民的生动写照。这种理念还被推广到地铁、王城大道快速路等诸多重点城建项目中。

细数2017年，我市“城建为民”的一项又一项惠民举措，赢得了越来越多市民游客的点赞。

畅通工程，带给洛阳人民实实在在的获得感、幸福感！（洛阳日报记者 李东慧）

2018，我们这样干

做好经济工作，既要统筹推进、也要抓住重点，既要厚植优势、也要补齐短板，既要巩固强项、也要做强弱项。

围绕推动高质量发展、更好解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，加快新型城镇化建设、提升基础能力是当务之急。

着力增强城镇综合承载力，加快由交通节点城市迈向交通枢纽城市，就是市委经济工作会议明确要求的推动高质量发展的七项重点工作之一。

打造内畅外通、幸福宜居之城，必须坚持交通先行。

“我们将紧盯打基础、创优势、利长远的大事要事，着力在推动重点城建项目上取得更多进展。”市住建委相关负责人介绍，我市将按照“统筹兼顾、多方联动、适度超前、做则必成、保障民生”的原则和“抓重点、强弱项、惠民生”要求，谋划实施300余项城建项目，畅通内外交通网。

——中心城区路网更畅

加快推进地铁1号线2号线、龙门综合交通枢纽等项目建设，压茬启动地铁3号线前期工作，开工建设谷水综合交通枢纽和洛阳火车站综合交通枢纽，完成洛阳机场综合交通枢纽等项目前期工作。

持续抓好古城快速路、王城大道快速路、市区环城路等主干快速路网建设。

加快实施新伊大街等20条骨干道路工程，打通金谷园路等9条“断头路”，整治提升50条背街小巷，进一步畅通市区交通网络。

——组团县域连通更畅

加快推进尧栾西高速、洛济高速、组团高速新安至伊川段等6条高速公路和洛偃、洛吉、洛新、洛宜、洛伊等组团快速通道项目建设，做好组团高速伊川至偃师段等项目前期工作，完善市域交通体系。

——对外交通更畅

加快推进三洋铁路洛阳段建设，积极推进呼南高铁豫西通道、焦柳铁路洛阳段改线等项目前期工作，加快推进洛阳机场改扩建工程，有序发展通用航空，提升对外通达能力。

此外，我市还将大力发展现代物流，合理有序推动中心城区市场疏解迁建，构建以洛阳为中心、辐射豫西北地区的1小时集疏圈。

打造居者心怡、来者心悦的幸福宜居之城，建设绿色畅达的城市交通，洛阳的“硬”环境将不断提升，为加快建设副中心、打造全省增长极提供更加有力的支撑。（洛阳日报记者 李东慧）