第二届“河洛工匠”“河洛大工匠”开始报名

自即日起至1月30日，第二届“河洛工匠”“河洛大工匠”选树活动开始报名，推荐单位可将申报材料报送市总工会生产保护部。

去年，我市评选出首届50名“河洛工匠”、10名“河洛大工匠”。在此基础上，市总工会等部门修改了《洛阳市“河洛工匠”评选表彰管理办法》，明确“河洛工匠”“河洛大工匠”重点在全市的传统制造业、采掘业、石油化工、传统手工业、新兴产业、高新产业、现代服务业、加工业和电力等行业的生产、技术、设计职工中选树；对“河洛大工匠”一次性奖励3万元，享受市级劳模待遇；对“河洛工匠”一次性奖励1万元，优先推荐为“洛阳市优秀技能人才”。 （洛阳日报记者 姜明明 通讯员 孙雪芹）

“河洛工匠”“河洛大工匠”评选表彰管理办法

“河洛工匠”

“河洛工匠”原则上具有技师以上职业技能等级，从各单位选树的“工匠”中产生，并符合下列条件之一：

1.在生产过程中能及时解决生产技术难题或运用新工艺、新技术、新材料和先进操作技术，提高生产效率或产品质量，取得显著的经济效益或社会效益。

2.在本职岗位上创造出独有的操作技能、管理方法、创新的工艺设备和先进操作方法，代表本行业、本区域较高的技能操作水平，在本企业或本区域中推广应用。

3.在本行业或本区域内技能领先，主动参与职工技术培训、传承技能，在推动职工技能等级提升、提高职工素质、激发职工创造潜能、创造一流业绩方面发挥较好作用。

4.在市级以上(含市级)或相当于市级组织的各项活动中，取得突出的成绩。被评为“河洛工匠”的，颁发年度“河洛工匠”荣誉证书、奖章，并一次性奖励1万元，同时优先推荐为“洛阳市优秀技能人才”，成绩特别突出的，可提名为“河洛大工匠”的候选人。

“河洛大工匠”

“河洛大工匠”原则上具有高级技师职业技能等级，从“河洛工匠”中推荐，并符合下列条件之一：

1.在企业生产中解决重大生产技术难题，或在企业重点、难点项目中运用新工艺、新技术、新材料和先进操作技术，极大地提高了生产效率或产品质量，年创经济效益50万元以上或显著的社会效益。

2.在本职岗位上创造出独有的操作技能、管理方法、创新的工艺设备和先进操作方法，代表本行业、本系统、本区域较高的技能操作水平，在本企业或同行业中推广应用，在行业内外具有较高的知名度和影响力。

3.在本行业或本区域内技能领先，主动承担职工技术培训任务，为推动职工技能等级提升、提高职工素质、激发职工创造潜能、创造一流业绩发挥重要的引领作用。

4.在省级(不含省级)以上组织的各项活动中，取得了优异成绩。被评为“河洛大工匠”的，颁发年度“河洛大工匠”荣誉证书、奖章，并一次性奖励3万元，享受市级劳模待遇。