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《洛阳：开启高质量发展新征程》 专题节目昨晚在河南卫视播出

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 08:52

　　昨晚，一部反映我市贯彻落实十九大精神的专题节目《洛阳：开启高质量发展新征程》在河南卫视《聚焦》栏目播出，时长26分钟。该节目由市委宣传部统筹洛阳广播电视台、洛阳日报报业集团协助摄制，洛阳广播电视台新闻综合频道昨晚对该节目进行了转播。

　　该节目从建设现代化经济体系、新型城镇化和基础能力建设、推动文化传承创新发展、保障和改善民生等角度，系统梳理新时代洛阳全面贯彻落实党的十九大精神的新思路、新举措，充分展示洛阳人民牢记习近平总书记打好“四张牌”的嘱托，向高质量发展聚焦聚力，加快建设副中心、打造全省增长极的生动实践。

　　节目中，市委书记李亚就新时代背景下，洛阳如何贯彻落实十九大精神进行战略部署接受采访，详谈了我市围绕高质量发展确定的目标和举措，展现了全市上下勠力同心、砥砺前行的精神状态。

　　今晚9时河南广播电视台新闻频道《新闻60分》栏目将播出完整版，时长近1小时，敬请收看。（记者 万晓阳）
[ 责任编辑：马佳佳]
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