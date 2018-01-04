爱心助力平乐镇朱仓村红薯粉条插上电商的翅膀

都说瑞雪兆丰年，孟津县平乐镇朱仓村村民新年伊始就真切地感受到新年新气象。眼见着自己亲手做的粉条被整装入箱，跟着货车销往远方，继而自家腰包实打实地鼓了起来，谁不眉开眼笑呢？

朱仓村地处邙岭，阳光充足，土壤肥沃，当地从建村起就种红薯做粉条，至今已有近百年历史。可略显尴尬的是，这些年原本已经小有名气的农副产品竟渐渐有些卖不动了。

改变，从一条微信朋友圈信息开始……

“又到做粉条的季节，却总是缺少收获的喜悦，而感到滞销的忧愁……我们太需要关注，太需要支持！”上个月，清华高端装备院洛阳基地(以下简称清华基地)常务副主任马明星发现新来的实习生小朱发了这样一条朋友圈信息。仔细询问后，清华洛阳基地党支部孟津朱仓公益帮扶项目拉开帷幕，一场爱心之旅就此展开。

经过调研，清华基地发现朱仓村粉条滞销的最大原因是缺乏宣传。此外，朱仓村的粉条虽品质优良，但由于工艺复杂——要经过十几道传统手工工艺制作，15斤红薯才能做成1斤粉条，其价格也因此要稍贵一点。成本高，知名度低，朱仓村的粉条在市场竞争中越来越不占优势。

但传统手工工艺制作的红薯粉条看起来透明鲜亮，吃起来筋道爽滑，不含任何增白剂、防腐剂等添加剂。“老有外地电话打来，想要俺们村的粉条。”朱仓村村长朱万通说。这些年来，村里人走南闯北，顺手带去本村粉条，从而培养了一批批外地客户，可村里大多数人习惯了等人上门收的经营模式，外销粉条还须一单单小额邮寄，谁也不会，也嫌麻烦。

调研之后，清华基地决定借助电商平台卖粉条，解决粉条滞销的难题。

经清华基地的牵线，朱仓村和一家基地孵化的网络营销企业“启申网络”建立了合作关系。上周，双方签约。没想到，原本“只在家门口卖”的粉条刚一“触电”，就成为“网红”产品——经过包装和推广，首批1500斤粉条几天时间一销而空。收益装入腰包，朱仓村的村民笑了。

下一步，“启申网络”将扩大规模，对朱仓村全年的粉条进行包销，向市场需求大的南方一带主推朱仓村粉条，借助电子商务，让小村庄制造的优质农副产品卖向全国。

而朱万通多年的梦想才刚开始发芽。他早就有做好粉条经济的愿望，苦于没有门路，现在搭上互联网的快车，村里的支柱产业就能逐步确定下来，今后满村都是红薯田，耕地有专业的农机设备，销售有专业的电商人才，村民就可以把精力放在专心做好粉条上。

“再加上这传承了近百年的优秀工艺，俺们要争取把村里的粉条打造成百年品牌！”朱万通信心满满。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 朱甜媛）