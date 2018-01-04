往陕粤发快递 路上起码节省一天

近日，不少读者通过晚报热线及“微动洛阳”微信公众号反映自家遇到的各种问题，记者对此进行了汇总和整理，并请相关单位进行解答，看看有没有您想要的答案。

您在生活中如果遇到“水电气暖”方面的问题，可拨打晚报热线66778866反映，或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)给我们留言，相关问题会得到及时解答。

关键词：邮政

市民胡女士：我看新闻上说，我市发往外省的快递，将不再经郑州中转而直达目的地。我想问，这里面有哪些省？

中国邮政集团公司洛阳市分公司：这里指的快递包含邮政快递和EMS，我市发往陕西、广东的快递不需要经郑州中转，路上起码能节约一天时间。

关键词：供水

市民林先生：我家住在新区怡和嘉园小区。我想知道，我们小区是水务企业的直供小区还是非直供小区。如果是非直供小区，如何转为直供小区？

洛阳北控水务集团有限公司：经核实，该小区由市政供水，为总表管理客户(非直供)，由该小区物业公司对小区内部进行用水管理。

如果想转为直供小区，应由管理单位(开发商)提出直供申请，经验收合格后，即可实现抄表到户的直供服务。

关键词：供热

市民冯先生：我想知道，新区怡和嘉园小区是否具备供热条件？何时可以供热？如果供热，是热力企业直管吗？

洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司：经核实，该小区已具备接入市政热力管网的条件，但该小区开发商还未与我公司洽谈供热和办理直管手续等事宜，该小区居民如果有疑问，可咨询开发商。（洛阳晚报记者 王若馨）