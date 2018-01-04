洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

往陕粤发快递 路上起码节省一天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-09 08:30

　　近日，不少读者通过晚报热线及“微动洛阳”微信公众号反映自家遇到的各种问题，记者对此进行了汇总和整理，并请相关单位进行解答，看看有没有您想要的答案。

　　您在生活中如果遇到“水电气暖”方面的问题，可拨打晚报热线66778866反映，或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)给我们留言，相关问题会得到及时解答。

　　关键词：邮政

　　市民胡女士：我看新闻上说，我市发往外省的快递，将不再经郑州中转而直达目的地。我想问，这里面有哪些省？

　　中国邮政集团公司洛阳市分公司：这里指的快递包含邮政快递和EMS，我市发往陕西、广东的快递不需要经郑州中转，路上起码能节约一天时间。

　　关键词：供水

　　市民林先生：我家住在新区怡和嘉园小区。我想知道，我们小区是水务企业的直供小区还是非直供小区。如果是非直供小区，如何转为直供小区？

　　洛阳北控水务集团有限公司：经核实，该小区由市政供水，为总表管理客户(非直供)，由该小区物业公司对小区内部进行用水管理。

　　如果想转为直供小区，应由管理单位(开发商)提出直供申请，经验收合格后，即可实现抄表到户的直供服务。

　　关键词：供热

　　市民冯先生：我想知道，新区怡和嘉园小区是否具备供热条件？何时可以供热？如果供热，是热力企业直管吗？

　　洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司：经核实，该小区已具备接入市政热力管网的条件，但该小区开发商还未与我公司洽谈供热和办理直管手续等事宜，该小区居民如果有疑问，可咨询开发商。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]感冒时，这五种食物加重病情！喜欢也要戒口
  • ·[健康]大姨妈来了，到底能不能洗头？
  • ·[健康]冬天骨痛！专家：受凉、骨质疏松等，都易引起
    		•
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
    脚踩三只船 她不想太多情 却又情不自禁
        有些人用情不专，到处留情，看似风光，其实，深入他们的内心就会发现，满心热情的背后，隐藏着无助和绝望。
  • ·小黑 不一样的猫
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 酷！快来720°瞰雪后洛城美景！
  • 洛阳雪后“镜像”宛若冰封奇幻大片
  • 29岁“小巷总理”猝然离世 385个花圈...
  • 家人出事故急需输血 一则寻求献血的网...
  • 保险“开门红”促销 消费者小心被误导！
  • 习近平一月：12月关键词——高质量发展
  • 河科大新增一国家级科技创新平台
  • 洛阳各县区客运已恢复运营 除了这仨县
  • 洛阳市部署2018年春运工作 制订应急预案
  • 汝阳库区移民搬入新家园
    		•
    百姓呼声
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    三洋铁路于2017年12月底开工，工期约为三年
    精彩图片
    洛阳雪后“镜像”宛若...
    酷！快来720°瞰雪后洛...
    看，风雪中的洛阳速度...
    洛阳刘氏模具产品远销海外
    精彩热帖

    舞步出品：取经之路

    平陆大天鹅

    腊梅浓香

    冰雪路上送餐人
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605