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“阿尔法狗”招法频现全国业余围棋锦标赛赛场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-09 08:31

　　王恩泽在比赛中

　　本报昆明专电七彩云南·古滇名城第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛昨日又进行了两轮比赛，洛阳小将王恩泽在与“天王”马天放的对局中，未能爆出冷门，中盘落败。

　　马天放是中国业余棋界的“四大天王”之一，获得过多次全国大赛的冠军，唯独没有获得过晚报杯的冠军。都说现在的职业围棋比赛中，“阿尔法狗”的影子随处可见，其实在业余比赛中，“阿尔法狗”的布局更是满天飞。记者在赛场浏览棋局，到处可见“阿尔法狗”的痕迹。昨日上午的第五轮比赛，王恩泽在与马天放的对局中也祭出“阿尔法狗”的招法，开局就占“三三”，然后点对方的“三三”。马天放显然对“阿尔法狗”的招法有更深的理解，抓住机会就展开战斗。赛后王恩泽感慨对手计算力很强，跟高手过招自己学到了很多东西。

　　昨日，洛阳晚报众智软件队整体发挥不佳，成绩是1胜5负，只有韩卓然赢了一盘棋。今天上午将进行第七轮比赛，下午休战。（洛阳晚报记者 周中全 文/图）

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　　柯洁助阵晚报杯

　　昨日上午，本届晚报杯围棋赛主办方举行了一场围棋论坛，围棋世界冠军、中国体育劳伦斯奖最佳非奥运动员柯洁来到现场。

　　柯洁曾在云南围棋队效力，此次晚报杯在云南昆明举行，他专程前来助阵。原本他要参加晚报杯的压轴戏——职业业余棋手对抗赛，但由于和个人赛程安排冲突，无法参加。在论坛上，柯洁说：“在我的世界里不是胜就是负。不论是下棋还是生活，我都追求尽善尽美，但这很难做到。很多人说我是天才，其实我并不是天赋最好的，但我对围棋是真的热爱。”（洛阳晚报记者 周中全）
[ 责任编辑：史戎戎]
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