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“文艺+理论” 传递“好声音”（十九大精神进基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 08:34

　　“不忘初心，逐梦前行，为了更好的未来，我们一起努力……”近日，在伊川县河滨街道办事处，两名文艺宣传队队员饱含感情的朗诵，吸引了附近百余名群众观看。

　　在近1个小时的演出中，文艺宣传队队员表演了歌伴舞《温暖》、舞蹈《祝福祖国》、歌曲《共圆中国梦》等节目。

　　“接地气、聚人心、鼓士气。”“既有高度又有温度。”看完表演后，不少党员群众称赞道。“通过‘文艺+理论’这种喜闻乐见的形式，让我们学得更深入了。”河滨街道党工委书记翟胜军说。

　　文艺宣传队队员贾璐说：“为将党的十九大精神传递到群众心中，我们专门创作了《不忘初心逐梦前行》这首诗。”

　　连日来，学习宣传贯彻党的十九大精神活动在伊川县如火如荼地开展。该县成立了6个宣讲小组，从去年11月下旬至今年1月底，将开展66场集中宣讲活动。宣讲采取“文艺+理论”的形式，推动党的十九大精神进企业、进社区、进机关、进校园、进农村、进军营，让群众听得懂、能领会、可落实。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 葛高远 董俊峰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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