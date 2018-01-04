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男子夜里开车放下遮阳板 因为他涉嫌诈骗见不得“光”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-09 08:20

　　昨日，邙山派出所民警致电本报记者：一名男子无论白天还是夜里，开车外出都要把车里的两块遮阳板放下。后经我们调查，此人因假扮消防工作人员实施诈骗，被山西警方通缉。他担心身份暴露，因此想出这么一个主意。

　　“前段时间山西警方向我们求助，说涉嫌诈骗的男子沈某在我市出现，请我们协助调查。”昨日，邙山派出所民警郭务卿说，他们围绕沈某的社会关系入手，很快有重大发现——沈某的妻子名下有一辆白色轿车，近期在春都路一小区活动频繁。然而，当民警准备以该车为突破口进行调查时，发现该车已被转卖。

　　民警猜测沈某在该小区居住，于是身穿便衣到小区走访。其间，一辆银灰色轿车引起民警注意。“现在不是夏天，有人却把该车两块遮阳板放下，是不是有猫儿腻？”郭务卿与同事调取小区监控，发现该车无论白天还是夜里出来，司机都把遮阳板放下。通过监控，民警看出司机为一名男子，不过因其面部被遮挡无法辨清。据此情况，民警认为此人为沈某的可能性极大。随后，民警敲开犯罪嫌疑人的门，发现此人正是沈某。

　　沈某交代，他在2016年伙同他人在山西境内假扮消防工作人员，以向人承包工程为幌子骗取受害人信任，先后诈骗十余万元，之后又辗转河南境内作案，涉案金额近百万元。目前，邙山派出所已将沈某移交给山西警方。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 冯银）
[ 责任编辑：史戎戎]
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