洛阳片区优化流程、简化环节 方便企业办事

寒冬已至，气温骤降。昨日，在位于滨河路上的普莱柯生物工程股份有限公司(下称“普莱柯生物”)新建生产线上，工作人员热情高涨、干劲十足。普莱柯生物的基因工程疫苗系列产品，将在这里进行批量生产。

“自贸区受理该项业务后，我们再也不用去郑州办理了，办理时限大大缩减，给企业带来了看得见的实惠。”普莱柯生物相关负责人说。

兽药生产许可证、兽药GMP证书是兽药企业进行生产的必备证件。为满足生产需求，去年普莱柯生物新增的四条生产线需要及时变更证件。按照以往规定，企业需要自行前往河南省畜牧局行政审批大厅办理。去年8月，省政府向河南自贸区下放了455项省级经济社会管理权限，其中就包含上述业务。

在接到普莱柯生物递交的兽药生产许可证申请和兽药GMP检查验收申请有关资料后，洛阳片区管委会行政审批局组织相关人员积极跟进，组织专人对《兽药生产许可证核发和兽药GMP检查验收工作程序》进行深入学习。

在认真研究办理流程后，洛阳片区管委会行政审批局决定在不降低标准的情况下，进一步优化办理流程。“在权限下放前，企业从送审材料到最终领取兽药生产许可证和兽药GMP证书预计需要60个工作日，办理环节达到7个。经过我们梳理，如今审批服务时间缩短为4个工作日以内，环节减少为3个，压缩比例达到93%。”洛阳片区管委会行政审批局负责人程欢表示。

如今，经过四个工作日的审批，普莱柯生物兽药生产许可证与兽药GMP证书相关材料已在洛阳片区网站进行公示。半个月公示期结束后，企业就可以顺利领取证件，为新产品大规模推向市场赢得了宝贵时间。

455项省级经济社会管理权限下放以来，洛阳片区在做好承接办理的同时，还逐一优化流程、简化环节。通过取消审批、审批改备案、实行“告知承诺制”等措施，洛阳片区取消许可类审批事项5项，审批改为备案2项，实行告知承诺40项，优化流程近130项。

“下一步，我们还将围绕‘放、管、服’深化改革，简化流程，提升政务服务水平，营造便利高效的营商环境。同时，依托政务服务网，减少纸质材料的递交，实现由线下到线上的转换，进一步提高行政审批效率，确保省级权限‘放得下、接得住、用得好’。”程欢表示。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 汪冰冰）

记者感言

面对下放的455项省级权限，洛阳片区在深入学习、熟悉办理事项的基础上，将455项省级权限分门别类，该取消就取消、该缩减就缩减、该优化就优化，实现了省级权限“放得下、接得住、用得好”，用实实在在的行动赢得了企业的真心赞许。

推进简政放权，根本目的是方便企业、优化环境。这是优化经济发展环境、促进经济转型升级的重要突破口。

在政府进一步加大简政放权力度的大背景下，日后将有更多的权限下沉至洛阳片区。洛阳片区更需保持耐心细致的工作作风，具备过硬的工作能力，在组织承接机构、加强业务培训、推进流程优化等方面积极作为，营造便利高效的营商环境，确保企业、群众充分享受到简政放权带来的发展红利。 (小蕊)