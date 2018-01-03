洛阳关于切实做好当前暴雪灾害性天气应对工作的紧急通知

中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室

关于切实做好当前暴雪灾害性天气应对工作的紧急通知

各县(市)区党(工)委和人民政府(管委会)，市委各部委，市直机关各单位，各大中型企业、科研院所和大专院校，各人民团体：

受西南暖湿气流和强冷空气共同影响，2日夜晚到7日，我市出现两次降雪天气过程。其中，3日到4日，全市大部分地区出现暴雪，为我市入冬以来范围最大、强度最高的降雪降温天气过程；5日夜晚到6日白天，我市大部分地区再次迎来一次大雪天气。根据最新气象资料分析，周末部分地区仍有降雪天气产生。连续强降雪造成我市部分地区出现不同程度的灾情。为进一步贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于抗灾工作的决策部署，扎实做好当前全市暴雪灾害性天气应对工作，现就有关事宜紧急通知如下：

一、全面排查受灾情况，及时开展救助工作。各县(市)区要抓紧组织进村入户，摸清受灾困难群众家庭情况，详细了解群众口粮、饮水、衣被、取暖、伤病救治等实际困难需求，全面掌握救助底数，按照“分类救助、重点救助”原则，采取针对性措施，对生活困难的受灾群众实施分类救助，优先安排因灾倒房户、房屋毁损严重户、农作物绝收户、受灾低保户、散居五保户、受灾残疾人家庭等特殊困难人员的救助，确保救助工作精准、及时、全覆盖，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有房住。

二、抓好农业生产救灾，全力减少受灾损失。针对此次降雪对我市设施农业和蔬菜大棚带来的不利影响，各县(市)区要迅速组织农业部门开展抗灾工作，组织技术人员深入田间和生产一线，掌握准确灾情，做好现场巡查，对设施农业、经济林场、养殖业加强指导和帮扶，做好增温、防冻、除雪等管理工作，加固棚架等易被雪压的临时搭建物；对受灾蔬菜进行抢收，采取措施保温防冻，全力减少损失。针对后续低温天气，引导农民群众继续做好应对灾害天气的各项应急准备工作。

三、广泛开展“送温暖”活动，加强对流浪乞讨人员及生活无着人员的救助。扎实开展“寒冬送温暖”专项救助活动，认真储备冬季救助物资和食品，确保流浪乞讨人员得到及时救助，确保街头生活无着人员有饭吃、有寒衣、有避寒场所。一是加大街面巡查劝导力度。认真细致布置开展街面巡查工作，在流浪乞讨等街头生活无着落人员可能露宿的车站广场、繁华地段、地下通道、在建工地、城乡接合部、桥梁涵洞等地点开展细致摸排，提高巡查频率，扩大巡查范围，确保重要地段无一遗漏。二是确保救助热线电话24小时畅通，及时对流浪乞讨人员提供生活帮扶、医疗救治、返乡救助等救助服务，及时发放御寒棉衣、棉被、食品等物资，对流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人立即送往定点医院进行救治。三是加强救助政策宣传。通过广播、电视、微信、网站、广告栏等方式宣传寒冬救助措施，提高群众知晓率，广泛发动群众力量共同参与寒冬救助。四是引导社会组织和爱心人士参与寒冬救助。积极引导市心理咨询师协会、洛阳市彩虹志愿者协会、环卫人员、出租车司机等社会组织和爱心人士参与街面巡查劝导。五是针对冬季严寒天气，民政、公安、城管、卫生等部门要联合开展集中救助行动。

四、加强灾情监测预警，做好新灾救助工作。民政、气象、农业、国土资源、财政等有关涉灾部门要认真贯彻“预防为主、防抗救相结合”的工作方针，加强信息共享和会商研判，随时掌握灾情发生、发展趋势，预先转移安置危险地区群众，妥善做好相关人员的紧急转移工作，确保人民群众生命财产安全。各级各有关部门要认真执行24小时值班制度及零报告制度，严格灾情初报、续报、核报程序，并根据实际情况及时启动自然灾害应急救助预案。市、县两级气象部门要加强预报的滚动更新，及时发布暴雪、道路结冰等预警信息。新闻媒体和广电、通信等部门要切实承担社会责任，加强和气象部门的沟通联系，畅通信息传播渠道，及时准备传播预警信息。

五、加强隐患排查整治，确保正常社会秩序。各县(市)区及相关单位要按照气象灾害应急预案要求，密切跟踪天气变化趋势，提早部署落实防雪灾和冻伤害措施，迅速开展暴雪天气灾害隐患的排查和整治，加强道路、铁路、线路巡查维护，全力以赴确保水电气暖正常供应和交通安全畅通。高度重视城市生命线应急处置保障工作，加强积雪清扫、除冰防滑、交通疏导、生活必需品供应、卫生救助等，确保城市正常运行。加强危房检查和冬季取暖安全知识教育，做好防火灾、防一氧化碳中毒和预防房屋倒塌等工作，确保人员安全。

2018年1月8日