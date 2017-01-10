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洛阳市七项成果喜获国家科技奖励
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 08:48

　　记者昨日从市科技局获悉，在刚刚召开的2017年度国家科学技术奖励大会上，由我市企业、高校及医院主持或参与完成的项目，喜获国家科学技术进步奖(通用项目)一等奖1项、二等奖4项，国家技术发明奖(通用项目)二等奖2项，占全省获奖项目总数的25.93%。

　　这张创新“金榜”的含金量如何？让记者为您细细盘点。

　　化工科研优势再显

　　今年，我市企业在煤化、石化领域双双获奖，再次凸显了我市化工领域强大的科研实力。

　　煤化创新实现“点煤成金”。中国富煤缺油，加快发展大型现代煤化工技术意义重大。中石化洛阳工程有限公司参与完成的“煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用”项目，形成了百万吨级煤直接液化、60万吨级煤制烯烃成套技术，标志着我国成为全球率先掌握以煤制油品/烯烃为代表的大型现代煤化工成套技术的国家，实现了现代煤化工核心装备的“中国创造”。

　　石化技术助力绿色发展。延迟焦化是一种重要的石油二次加工技术，洛阳涧光特种装备股份有限公司参与完成的“提高轻油收率的深度延迟焦化技术”项目开发了结焦速率低、停留时间长、处理量大、轻油收率高的深度延迟焦化技术，目前已在全国50多套延迟焦化装置上获得成功应用，总加工规模超过5500万吨/年，接近全国延迟焦化总规模的50%。

　　先进制造再创佳绩

　　高质量复杂铸件制造水平是国家综合国力的重要标志。

　　第一拖拉机股份有限公司研发人员参与完成的“复杂铸件无模复合成形制造关键技术与装备”项目，发明了复杂铸件无模复合成形制造方法，使得铸造时间缩短50%到80%，成本降低30%到50%，精度提高2到3个等级，铸件减重10%到20%，技术水平国际领先，对促进我国相关产业绿色制造和创新发展具有重要战略意义。

　　洛阳LYC轴承有限公司研发人员参与完成的“超细贝氏体钢制造关键技术及应用”项目通过攻克国际上最先进的纳米贝氏体轴承制造新技术，降低了可承受巨大冲击载荷轴承的生产成本，以新材料、新技术实现轴承生产领域的革命性创新，助力我国轴承的生产技术达到世界领先水平。

　　建功越洋“世纪之隧”

　　广深港高铁是连通珠江三角洲核心地区的高等级电气化铁路，其中狮子洋隧道全长10.8千米，速度目标值时速350千米，2011年贯通。该隧道被工程界专家誉为中国铁路“世纪之隧”，是引领国内隧道施工从穿江时代向越洋时代延伸的标志性工程，也是当时中国最深的水下隧道和首条水下铁路特长盾构隧道，无论是长度、直径，还是时速目标值，均可以与英法海峡隧道等相媲美。

　　中铁隧道集团有限公司参与完成的“高速铁路狮子洋水下隧道工程成套技术”项目，攻克了水下隧道施工面临的八大技术难题，探索出一套软硬不均地层特长水下隧道泥水盾构施工技术，首次采用的“相向掘进、地中对接、洞内解体”的施工方式，攻克了盾构江底对接世界级难题。

　　基础材料打破垄断

　　“高强高导铜合金关键制备加工技术开发及应用”项目是河南科技大学主持、联合中铝洛阳铜业有限公司等6家单位共同完成的获奖项目。

　　该项目围绕航空航天、超/特高压电器、大规模集成电路等领域用高强高导铜合金，突破相关共性技术难题，开发出高强高导铜合金关键制备加工技术，整体水平达国际先进，部分指标国际领先。项目成果打破了国外企业对集成电路引线框架带材市场的垄断，为我国航空航天、武器装备关键部件提供了材料保障，目前已在全国12家企业实现应用，近3年新增销售额45亿元。

　　骨科医学国际领先

　　寰枢椎处于人体颈椎位置，属颅颈交界区，是连接生命中枢的要塞。寰枢椎脱位是一种严重的致残性疾患，严重寰枢椎脱位的死亡率高达71%。由于寰枢椎毗邻延髓生命中枢和椎动脉等，此前国际上寰枢椎脱位的外科治疗一直是医学“禁区”。

　　河南省洛阳正骨医院参与完成的“寰枢椎脱位中西医结合治疗技术体系的创建与临床应用”项目，首创寰椎椎弓根钉技术，为病人找到切实可行的治疗方案，大幅降低手术死亡率至0.3%。该项目技术水平达到国际领先，SCI收录论文入选1900年—2014年“世界100篇最有影响力的颈椎外科论文”，现已在全球31个国家实现广泛临床应用。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 张炜 任姣姣）

　　相关链接

　　我市有关单位主持或参与实施的获奖项目

　　国家科学技术进步奖(通用项目)

　　一等奖

　　中石化洛阳工程有限公司

　　“煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用”项目

　　二等奖

　　洛阳涧光特种装备股份有限公司

　　“提高轻油收率的深度延迟焦化技术”项目

　　河南科技大学、中铝洛阳铜业有限公司

　　“高强高导铜合金关键制备加工技术开发及应用”项目

　　中铁隧道集团有限公司

　　“高速铁路狮子洋水下隧道工程成套技术”项目

　　河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)

　　“寰枢椎脱位中西医结合治疗技术体系的创建与临床应用”项目

　　国家技术发明奖(通用项目)

　　二等奖

　　庞碧涛(洛阳LYC轴承有限公司)

　　“超细贝氏体钢制造关键技术及应用”项目

　　李锋军(第一拖拉机股份有限公司)

　　“复杂铸件无模复合成形制造方法与装备”项目(张锐鑫 张炜 任姣姣)
[ 责任编辑：马佳佳]
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