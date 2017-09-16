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洛阳市白马寺镇污水处理厂预计月底投入使用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-09 08:28

　　记者航拍的白马寺镇污水处理厂

　　核心提示

　　村子里为何出现人工湿地？这些人工湿地有啥用处？昨日，记者驱车来到洛龙区白马寺镇枣园村，看到眼前的场景，不禁发出上述疑问。

　　仔细观察和了解后发现，这里其实是白马寺镇污水处理厂。该污水处理厂目前已全部建设完成，预计月底投入使用。

　　进度：白马寺镇污水处理厂预计月底投入使用

　　“以前来这儿转，走到明渠的时候，总能闻到异味儿，尤其在夏天，那味道更刺鼻。”家住枣园村一组的李世毛今年63岁，他口中的明渠，位于白马寺镇污水处理厂西侧，贯穿枣园村南北。在截流前，白马寺村、分金沟村等多个村庄的生活污水，都沿着这条明渠直接排放到洛河里。

　　白马寺镇党委副书记王智军说，枣园村附近有一个洛河水质断面监测点，是洛河市区段下游最后一个监测点。去年，洛河北岸的白马寺镇黑王村、分金沟村西侧、分金沟村东侧、枣园村西侧、枣园村东侧等多个排污口都进行了截流。截流后，该监测点监测出的断面水质已从IV类提升至了III类。

　　为解决截流后周边居民生活污水处理问题，去年4月，白马寺镇污水处理厂开工建设。目前，经过调试后，该污水处理厂已全部建设完成，预计月底投入使用。

　　数据：可处理白马寺镇俩社区和14个村的生活污水

　　王智军表示，这座占地40亩的污水处理厂设计日处理污水3000吨，未来可解决白马寺镇白马寺社区、东明社区和枣园村、分金沟村、白王村、黑王村等14个村庄的生活污水及部分工业污水收集、处理问题。

　　此外，中州东路部分居民的生活污水，也将通过该污水处理厂进行净化。

　　亮点：芦苇和香蒲等是污水处理的“高手”

　　在该污水处理厂，污水需要二次沉淀、四次净化。下面，记者为您介绍污水沉淀和净化的过程。

　　●污水进厂，经过格栅间，水面漂浮的垃圾和杂质将被分离出来，这是第一次净化

　　●在调节池，污水进行第一次沉淀，把沙砾沉淀下来，并从水中分离

　　●在生化池，各类菌群会对污水的杂质进行降解，这是第二次净化

　　●12块潜流人工湿地，都种满了芦苇和香蒲等植物，污水到这里会进行第二次沉淀，这些植物的根茎会对污水中的杂质进行再次降解，以净化水质

　　●在消毒渠，通过紫外线消毒，污水中的大肠杆菌等细菌、病毒及寄生虫将被消灭，这是第三次净化

　　●在表流人工湿地，污水将进行第四次净化，最后达到国家一级A排放标准

　　什么是国家一级A排放标准？白马寺镇副镇长左飞说，达到该标准，意味着污水经过处理后，化学需氧量、生化需氧量等各项指标控制在国家标准以下。简单来说，处理过的水流入洛河，不仅不会对河流水质造成影响，还能为下游地区补给水源。

　　从整个污水处理过程中不难看出，芦苇、香蒲等植物“功不可没”，用植物来净化污水，是该污水处理厂的一大亮点。

　　左飞说，这些植物不仅能延长污水在该区域的停留时间，让污水中的悬浮颗粒沉淀，还能通过根茎降解污水中的杂质，可谓污水处理的“高手”。（洛阳晚报记者 李雨璐/文 杜卿/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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