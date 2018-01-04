今天洛阳晴天 气温-8℃到1℃

昨日的大风给市民出行带来不便。 记者 张怡熙 摄

太阳当头照，天儿却依旧冷。冷这个字，这周小记会说很多次。

都说化雪比下雪冷，这不，昨日18时中央气象台发布寒潮黄色预警称，受冷空气影响，今天到明天，北方大部分地区有4级至6级的偏北风。今天到13日，黄河以南大部分地区平均气温将比往年同期偏低4℃到6℃。其中，陕西中南部、河南、安徽中北部、湖北中西部等地偏低6℃到10℃，最低气温0℃线将南压至华南北部。14日、15日，上述地区的气温将逐渐回升至接近往年水平。

市气象台预计，本周我市平均气温偏低，周极端最低气温-10℃，山区-11℃。本周前期，我市受冷空气南下的影响，市民会感受到较大的风力，周末我市会迎来一次弱降水。

具体预报为：今天晴天，西北风4级左右，气温-8℃到1℃；明天晴天转多云，西北风3级，气温-9℃到1℃；周四晴天，气温-8℃到1℃；周五晴天转多云，气温-9℃到2℃；周六阴天转小雪，气温-6℃到-2℃；周日阴天转多云，气温-6℃到0℃。

河南气象台预计，受冷空气持续影响，今天全省晴天转多云，偏西风3级到5级，局部地区阵风6级到7级，大风可能导致室外广告牌等高空悬挂物损毁，相关单位要做好室外广告设施的加固工作。

俗话说：“一九二九不出手，三九四九冰上走。”今天是三九的第一天。美国一名整形外科医师说，当皮肤暴露于-6.7℃以下、风速超过每小时32公里的环境中时，仅几分钟就会被冻伤。有医生指出，耳朵、指尖和鼻子是人体最易冻伤的部位，建议外出时对它们要格外照顾。如果您已经被冻伤，不要用暖气片直接烘热，也不要摩擦冻伤部位，应将冻伤部位泡在温水中或裹上暖和的衣服。

中国天气网预计，从今天起，全国将进入一段雨雪稀少期。雨雪虽然逐渐退场，但冷空气仍占据主导地位，天气转为干冷，各地气温持续偏低，中东部大部将迎来较长的低温冰冻期。大风加降温，这几天，小记只想提醒您一句：出门可得捂厚点儿！（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 禹东晖）