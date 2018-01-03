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袁剑任中共伊川县委副书记 提名县长候选人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 伊川县全媒体中心 2018-01-08 19:37

　　今日，伊川县召开副县级以上领导干部会议，传达市委决定：袁剑同志任中共伊川县委委员、常委、副书记，产业集聚区党工委书记、管委会主任，提名为伊川县人民政府县长候选人；姜斌同志提名为伊川县人民政府副县长(非中共)人选。

　　县委书记、县人大常委会主任李新红主持会议，市委组织部县区科科长陶立杰宣布干部任免决定，市委组织部常务副部长王松涛作重要讲话。

　　在对袁剑同志的基本情况作了简要介绍后，王松涛指出，袁剑同志的政治敏锐性强、大局观念强、工作认真、思路清晰，有较强的组织协调能力和丰富工作经验，在干部群众中威信较高，市委对袁剑同志的工作是满意的，也是充分认可的。此次袁剑同志到伊川任职既是组织上的重托，也是组织对他的高度信任，希望袁剑同志在新的工作岗位上发挥自身优势，为伊川经济社会发展作出应有贡献。

　　王松涛代表市委对我县加强班子建设提了四点希望，一要统一思想。要进一步增强大局意识，以高度的政治责任感，强烈的党性原则，全面正确理解市委的决定，带头讲政治、顾大局、守纪律，把思想和行动统一到市委的决定上来，希望大家全力支持袁剑同志的工作，共同努力把伊川的工作做的更好。二要高度团结。要团结一致，干出成效，培养出好干部。三要干好工作。既要对中央、省委、市委的各项工作要求做到心中有数，特别是党建工作等一定要抓好抓实，又要把县里谋划的重大工作等抓出成效。四要清正廉洁，县级领导干部要严格要求自己，以上率先，作出表率，为伊川经济社会发展作出贡献。

　　会上，袁剑作了表态发言。他说，坚决拥护和服从组织安排，这次市委决定由我担任中共伊川县委副书记，产业集聚区党工委书记、管委会主任，并提名我为县长候选人，这是市委、市政府对我的信任和重托，在今后的工作中，我将不忘初心、牢记使命、以身作则、率先垂范，为伊川建设全省经济强县，率先实现全县小康做出自己应有的担当和贡献。一是坚定信念，坚决维护党的权威；二是牢记使命，加快推进伊川发展；三是务实重干，全力抓好工作落实；四是廉洁自律，全面加强政府建设。

　　就全面贯彻市委决定，李新红向全县干部提出三点希望和要求。一是提高政治觉悟，自觉支持工作。这次干部调整是市委经过充分考虑、反复研究决定的。两位同志的任职，符合我们伊川干部队伍建设的实际，符合我们伊川整体工作的实际，大家要坚决拥护和服从市委的决定，全力支持两位同志工作，在推动伊川全面发展中发挥聪明才智，取得更好的业绩；二是坚守自身岗位，做好本职工作。当前，伊川正处在决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化强县的关键时期，全县领导干部要继续保持敢想、敢闯、敢干的作风，敢于创造性地开展工作，真正在工作上有所突破，本着求真务实，真抓实干的精神做好分管工作，要一件件抓好落实，抓出成效；三是注重班子团结，凝聚发展合力。伊川近年来之所以能够保持良好的发展态势，关键的一点就是有一个团结的班子，对此，大家一定要倍加珍惜，平时多谈心，工作多商量，遇事多通气，不同意见多交换，确保各项工作平稳进行，有序开展。

　　县四大班子领导及副县级以上干部参加会议。(全媒体中心 李静怡 李德伟 张渊博)
[ 责任编辑：周萌]
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