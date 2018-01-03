洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周洛阳“风”“寒”交加 周末还有小雪飘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-08 10:17

　　洛阳网讯 常言道，“化雪比下雪冷”，今早阴冷的寒风已经送来了“低温”的信号。马路上、屋檐上的积雪尚未完全融化，本周洛阳还会下雪吗？

　　今日，记者从洛阳市气象局获悉，预计本周我市降水量正常，平均气温偏低，日最高气温仍在冰点上下徘徊，周极端最低气温-10℃到-8℃，山区-11℃。本周前期，受冷空气南下影响，风力较大，扩散条件较好，利于改善空气质量，市民可适当锻炼；周末受低槽东移影响，将有一次弱降水天气过程，预计以小雪的形式呈现。广大市民出行请注意防风、防寒；此外，风干物燥，山区等地需注意用火安全，谨防火灾事故的发生。

　　据洛阳气象局消息，今天白天到夜里，全区多云转晴天，西北风4到5级，最高气温0℃到2℃，最低气温-6℃到-4℃。其他预报具体如下：

　　明日(周二)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-5℃到2℃；

　　1月10日(周三)：晴天，气温-7℃到2℃；

　　1月11日(周四)：晴天，气温-8℃到1℃；

　　1月12日(周五)：晴天到多云，-9℃到2℃；

　　1月13日(周六)：阴天转小雪，-6℃到-2℃；

　　1月14日(周日)：阴天间多云，-6℃到0℃。(见习记者 谢娜娜)
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]感冒时，这五种食物加重病情！喜欢也要戒口
  • ·[健康]大姨妈来了，到底能不能洗头？
  • ·[健康]冬天骨痛！专家：受凉、骨质疏松等，都易引起
    		•
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
        不是每只猫都有福气住暖气房、吃可口猫粮的。冬夜里，还有许多流浪猫无所依傍，无处栖息。
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 看，风雪中的洛阳速度——直击古城快...
  • 今年洛阳城市区将建五十个小游园
  • 洛阳将进入“超寒模式” 明天最低气温...
  • 洛阳市民在废品收购站翻出日军侵华罪...
  • 酷！快来720°瞰雪后洛城美景！
  • 洛阳雪后“镜像”宛若冰封奇幻大片
  • 李亚调研“市民之家”建设时强调：坚...
  • 洛阳冬天为啥雪少，你知道吗？
  • 今年，洛阳66亿元公积金助您租购房！
  • 洛阳刘氏模具产品远销海外
    		•
    百姓呼声
    瀍河区2018年谋划了三个棚户区改造项目
    三洋铁路于2017年12月底开工，工期约为三年
    精彩图片
    赞！中国气象局点名洛...
    穿着T恤躺雪地 洛阳这...
    涧西新添一座小游园
    洛阳市又添一“国字号...
    精彩热帖

    雪美人

    白雪映金光

    2018隋唐冬日即景

    国花园雪景随拍
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605