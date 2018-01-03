本周洛阳“风”“寒”交加 周末还有小雪飘

洛阳网讯 常言道，“化雪比下雪冷”，今早阴冷的寒风已经送来了“低温”的信号。马路上、屋檐上的积雪尚未完全融化，本周洛阳还会下雪吗？

今日，记者从洛阳市气象局获悉，预计本周我市降水量正常，平均气温偏低，日最高气温仍在冰点上下徘徊，周极端最低气温-10℃到-8℃，山区-11℃。本周前期，受冷空气南下影响，风力较大，扩散条件较好，利于改善空气质量，市民可适当锻炼；周末受低槽东移影响，将有一次弱降水天气过程，预计以小雪的形式呈现。广大市民出行请注意防风、防寒；此外，风干物燥，山区等地需注意用火安全，谨防火灾事故的发生。

据洛阳气象局消息，今天白天到夜里，全区多云转晴天，西北风4到5级，最高气温0℃到2℃，最低气温-6℃到-4℃。其他预报具体如下：

明日(周二)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-5℃到2℃；

1月10日(周三)：晴天，气温-7℃到2℃；

1月11日(周四)：晴天，气温-8℃到1℃；

1月12日(周五)：晴天到多云，-9℃到2℃；

1月13日(周六)：阴天转小雪，-6℃到-2℃；

1月14日(周日)：阴天间多云，-6℃到0℃。(见习记者 谢娜娜)