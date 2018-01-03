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推心置腹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 10:08

　　“推心置腹”，把我一颗赤诚的心放到你的肚子里，形容待人真诚。

　　这个典故是夸东汉开国皇帝刘秀的，故事发生在公元24年。

　　王莽执政末年，天下大乱，各地义军纷起。为了统一指挥，大家拥立刘秀的族兄刘玄为帝，改国号为更始，刘玄被称为更始帝。

　　刘玄定都洛阳后，任命刘秀为代理大司马，让刘秀北渡黄河，安抚慰问州郡。

　　刘秀到了邯郸，西汉已故赵缪王的儿子刘林建议他在列人(今河北省肥乡县)境内决开黄河，淹没赤眉军。刘秀没有接受建议，刘林于是另作打算。

　　邯郸有个叫王郎的算卦先儿，谎称自己是汉成帝的儿子刘子舆。刘林对此深信不疑，于是拥立王郎为帝，以邯郸为都，然后派遣使者到各地招降。

　　刘秀与王郎对决，经过一系列激战，逐渐占了上风。公元24年，邯郸陷落，王郎趁夜逃走，被刘秀手下追上，就地斩杀。此时刘玄已迁都长安。

　　王郎被镇压后，刘玄派使节到河北，封刘秀为萧王，让他和有功的将官一起返回长安，手下士兵一律解散，另行指派他人为幽州牧、上谷太守、渔阳太守。

　　刘秀接令后向刘玄汇报，黄河以北还没有完全平定，他无法抽身回到长安，并由此有了背离刘玄的心思。

　　这时，河北等地还有百万人的义军。这年秋季，刘秀发兵攻打义军，义军大败，部众大多投降，剩下的人与从东南来的义军联合起来继续抵抗，刘秀再次与义军大战于蒲阳，大败之。

　　义军投降，他们的首领被刘秀封为列侯，但义军对刘秀是不是诚心接纳感到怀疑。

　　为了打消义军的疑虑，刘秀命令降将各自回到所在部队集合队伍，然后单人单骑到这些部队。降兵降将见此情形大为感动：“萧王推赤心置人腹中，安得不投死乎？”

　　“萧王对我们推心置腹，我们怎能不为他卖命呢？”（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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