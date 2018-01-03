“请叫我‘神探’”：悄悄跟着看谁和她说话

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上回，咱们讲了宋代的河南尹向敏中。今天，咱们再讲一个唐代的河南尹，他也是神探，名叫李杰。

让李杰名垂青史的案子是一桩母告子案：有个寡妇告儿子不孝顺，坚决要求将其处死。李杰审案，从中看出了不寻常处。

悄悄跟着，看寡妇都做些什么

唐代典籍《朝野佥载》记载，李杰做河南尹的时候，一天，有个寡妇前来告状，说自己的儿子不孝。

李杰传寡妇的儿子上堂。其子上得堂来，也不为自己申诉，只是一个劲儿地哭，说：“让母亲不高兴，我该死。”

李杰仔细观察，觉得这个做儿子的不像忤逆之人，便问寡妇：“你就这么一个儿子，你告他，他的罪按律当斩，杀了他你不后悔吗？”寡妇表示绝不后悔：“养的儿子不能让母亲高兴，我要他干啥？”

“既然这样，你出去吧，买口棺材等着给儿子收尸。”看着寡妇高高兴兴地走出衙门，李杰吩咐一个衙役悄悄跟着，看寡妇都做些什么。

寡妇走出衙门，来到不远处一个道士身边，说：“事情办好了。”然后，寡妇买来棺材，让人抬到衙门。李杰再三开导她，希望她撤诉，但寡妇“执意如初”。

跟寡妇说话的道士此时就站在衙门外，李杰密令手下人将其拿下，押到堂上一审，道士招供：“我跟寡妇有私情，她的儿子常常坏我们的事，因此我俩商量着除掉他。”

“杰放其子，杖杀道士及寡妇，便同棺盛之。”

先闹出动静，再派人悄悄跟踪，类似的经典案例，《朝野佥载》里还记载了两个。

老婆婆出去，一定有人找她问话

唐贞观年间，卫州(今新乡、鹤壁一带)板桥有家旅店，店主叫张迪。

一天，张迪的老婆回了娘家，这时有3名卫州军士来店投宿。

夜深人静之时，有人潜入店中，趁张迪和军士熟睡，用军士的刀取了张迪的命，而后又将刀插入鞘中。天亮，军士起床，也没有发现异常，吃完饭照常上路。

店里人发觉张迪被杀，便追了出去，追上后看到军士的佩刀上沾满血迹。

3名军士被送到官府，经不住刑讯，无奈“自诬”。此案案卷后来被送到朝廷，唐太宗看后觉得疑点多多，就派御史蒋恒重新审理此案。

蒋恒来到卫州，将店中人叫到一起，然后又让众人散去，只留下一个80多岁的老婆婆。

到了晚上，蒋恒放老婆婆回家。跟李杰一样，他也派了个手下悄悄跟着，吩咐道：“老婆婆出去，一定会有人找她问话，你打听清楚这个人的姓名，别走漏了风声。”

手下跟出，果然如蒋恒所料，有个人走过来跟老婆婆搭话。

第二天，蒋恒如法炮制，再次将老婆婆请到衙门，晚上放出，派人悄悄跟踪。头天跟老婆婆搭话的人再次近前搭话：“御史是咋过问这个案子的？”

蒋恒下令将旅店周围的几百名百姓集中起来，从中找出两次和老婆婆搭话的人，一审问，此人供认不讳，承认自己和张迪的老婆私通，是杀人凶手。

如果发现有人跟老婆婆说话，立刻拿下

《朝野佥载》还记载了神探张松寿的故事。张松寿做长安县令时，有一天，昆明池边发生一起抢劫杀人案，皇帝下令：十日内一定要将凶手捉拿归案，否则问办案人的罪！

张松寿压力山大，寝食难安，带人到案发现场勘查(如图)，希望能发现蛛丝马迹。

在勘查中，张松寿发现，案发现场不远处的一棵大树下，有个老婆婆在摆摊儿卖吃的，不觉心里一动。

张松寿派人将老婆婆请到县衙，好吃好喝招待着，3天后派人将老婆婆送回大树下。当然，他也派了一个心腹，让其隐蔽到附近仔细观察，“如果发现有人跟老婆婆说话，立即拿下”。

心腹藏好。果然，老婆婆刚在树下坐定，就有一个人凑到跟前，问她县令是咋审理这个案子的。

问话人被拿下押到县衙，张松寿升堂审案，被拿之人很快招供，说昆明池边的案子是其所为，并交代了藏赃物的地方。

张松寿破案，短时间内人赃并获，“时人以为神明”。（洛阳晚报记者 陈旭照）