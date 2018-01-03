家人出事故急需输血 一则寻求献血的网帖引关注

近日，一则网帖引发不少市民关注，一网友称其父亲出事故伤势较重，听医生说急需O型血进行治疗，所以急寻好心人帮忙献血。一时间，不少网友转发该帖子并表示愿意捐献O型血。那么，事情的真相是什么？《洛阳晚报》记者进行了走访。

网帖全城急求O型血，网友爱心涌动要献血

去年12月29日，本地多个微博大V转发了一网友的求助信息：2017年12月26日，因肇事司机开车超速，父亲站在路边被撞伤，被送入河科大一附院治疗，目前在五楼外科重症监护室。父亲双腿截肢、肾衰竭，医生称需要O型血给父亲治疗，现在全城寻找好心人，求你们救救我父亲吧。联系电话：156××××1498。微博中还附有该网友父亲刘某的社保卡及诊断证明书的照片。

这条看起来信息很翔实的微博一经发出，立即引来不少热心网友转发。记者还注意到，这条求助信息在本地论坛、帖吧中也迅速扩散。不少人称，自己就是O型血，怎么才能捐献？当然也有人对此提出疑问——“不一样的天空”就说，血库怎么会没有O型血呢？又不是什么特殊血型！还有细心的网友发现，网帖里发的是12月16日出了车祸，微博上写的却是12月26日出了车祸，这件事儿是真的吗？

调查病人伤势较重，但其用血并未受到影响

记者随后拨通了其微博上留的电话，接电话的是一名男子，他称帖子中说的患者刘某并非自己的父亲，只是帮朋友转发求助。该男子说，微博发出当晚，血就已经供应上了，至于其他情况，他不太了解。就在我们准备进一步了解情况时，该男子婉拒了记者采访，且不愿提供家属联系方式。

日前，记者来到河科大一附院采访。医院工作人员回应，确实有患者刘某，其伤势确实如网上所说的那样很严重，但院方保证了刘某的用血，并不存在网上说的存在缺血状况。

记者随后从市中心血站得到证实，他们也注意到了这条求助信息，但在此之前，他们就已接到河科大一附院的用血申请，且已及时给医院提供了多个血液品种，以保证患者的抢救治疗。

血站医院并不接受市民献血，市民献血须到市区献血点

“洛阳市所有医疗机构所用血液统一由市中心血站调配，患者需要用血时不必担心，医院的输血科会根据患者情况及时向血站报告配血，这中间有一套严格的流程。”市中心血站工作人员说，各大医院均设有输血科，由专业医护人员与血站进行对接，完成临床输血的配血工作。

工作人员提醒，因为没有专业设备，所以医院并不接受市民献血，市民献血须到市区献血点。市民在献血点献血后，其血液要经过不同试剂进行多次检测，以保证血液绝对安全。血站的质量控制科也会定期对成品血液和成分进行质量抽查，以进一步确保血液质量安全。

此外，由于品种和成分不同，血液需要在不同的温度条件下贮存。其中，全血和红细胞适宜温度为4℃；冰冻血浆为-20℃以下；造血干细胞、冰冻红细胞和冰冻血小板为-80℃以下；机采血小板则需要在22℃的环境下，以每分钟60次的频率在血小板专用保存箱内“来回振荡”进行保存。因品种和成分不同，其保存期限也不一样——单采粒细胞的保存期是24小时，机采新鲜血小板的保存期为3天，全血及红细胞保存期为35天，冰冻血小板和新鲜冰冻血浆保存期为1年，普通冰冻血浆的保存期是3年。（洛阳晚报记者 王博东）