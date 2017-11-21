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全国业余围棋锦标赛已战罢4轮 洛阳队取佳绩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 09:35

　　洛阳小将韩卓然(左)在比赛中

　七彩云南·古滇名城第31届晚报杯全国业余围棋锦标赛至昨日已战罢4轮，洛阳晚报众智软件队在总共12盘对局中，取得9胜3负的佳绩。这是本报围棋队近年来在晚报杯上取得的最好开局。

　　在6日进行的前两轮比赛中，洛阳晚报众智软件队取得喜人的5胜1负，与新民晚报队等强队并驾齐驱。在昨日的比赛中，洛阳晚报众智软件队的队员接连遭遇强手。队员韩卓然5段上午对阵去年青岛出版杯全国业余围棋锦标赛冠军吕立言5段，韩卓然痛失好局；下午，韩卓然力克曾获晚报杯冠军的老将史鸿奕7段。

　　队员王恩泽5段在比赛报到当天脚踝意外扭伤，在医院进行紧急处置后，这两天带伤上阵。昨日下午，他中盘将东道主春城晚报队的云南棋王王梦宇6段斩落马下，显示了良好的竞技状态。队员花畅6段昨日下午战胜西安晚报队的李永声5段，助洛阳晚报众智软件队取得开赛以来第二个全胜轮。

　　今天将进行第五、第六轮比赛。王恩泽将在第五轮迎来严峻考验，他的对手是拥有多项全国大赛冠军头衔、“四大天王”之一的马天放7段。洛阳小将能否撼动“天王”引人关注。（洛阳晚报记者 周中全 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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