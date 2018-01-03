下雪天钢板上滑得能溜冰 洛阳交警贴心铺毛毡

交警和施工人员一起铺毛毡(受访者供图)
中州东路与新街交叉口因路面施工铺有钢板，下雪天钢板上滑得能溜冰，行人从这里经过很不方便。昨日，执勤交警得知情况后，在钢板上铺了一层毛毡就解决了问题，交警的贴心举动，让大家拍手叫好。
在钢板上铺毛毡的是瀍河交巡大队新街中队交警郭伟峰。记者联系到郭伟峰时，他笑着说：“积极把工作做好，是我们的责任。”
郭伟峰说，中州东路与新街交叉口因热力工程施工铺了一层钢板，钢板有30多米长、3米多宽，以便过往车辆与行人通行。不过，有个问题随之出现，钢板表面太光滑，一沾水就成了溜冰场。之前，每天洒水车从此地经过时，郭伟峰与同事都提醒司机不要在钢板上洒水，以免摔伤过往行人。
前几天，我市飘起雪花，郭伟峰发现有多名市民从钢板处经过时险些摔倒。郭伟峰立即与施工方负责人取得联系，希望对方弄些草苫子或毛毡铺在钢板上，起到防滑作用。
令郭伟峰高兴的是，施工方接受了他的意见，立即买来毛毡。随后，郭伟峰和同事及施工人员一起，将毛毡铺在钢板上。“铺上毛毡后，大家就能放心通过了。”郭伟峰说。（洛阳晚报记者 魏巍）
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