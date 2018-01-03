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女子雪天散步摔得起不来 民警闻讯赶来送她去医院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 08:57

　　前几日下雪时，吉利区一名女子吃过晚饭出门散步时，摔倒后站不起来，吉利区公安局民警把她送到医院，经医生诊断其胯部骨裂。

　　4日18时许，吉利区公安局民警赵延东正在值班，突然接到报警，在金清路和北环路交叉口，有一名女子摔倒后起不来了。赵延东与同事到达现场，看到一名中年女子坐在路边，身上落了一层雪，冻得直打哆嗦。民警询问情况得知，该女子姓张，50多岁，是吉利区东寨村村民，家距事发地有千米左右。

　　张女士说，她有饭后锻炼身体的习惯，虽然当日下着雪，但还是想出去走走。不承想，她刚走到事发路口，就因路面结冰而摔倒。她原本想着能站起来走回家，可尝试一番始终站不起来，身上也没带手机，幸亏有好心的路人帮忙报了警。

　　赵延东与同事担心随意搬动张女士会对其造成二次伤害，遂一方面联系医院，另一方面联系其家人。“当日救护车比较忙，暂时赶不来。”赵延东说，待张女士的家人到场，大家小心翼翼地合力将张女士抬上警车送往医院。

　　经医生初步诊断，张女士胯部骨裂。“下雪天出门一定要小心，尤其是中老年人，避免路滑摔伤。”赵延东说。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张春霞）
[ 责任编辑：史戎戎]
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