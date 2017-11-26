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洛阳市新增7名省科技创新杰出人才（青年）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-08 08:51

　　记者近日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2018年度河南省科技创新杰出人才、杰出青年名单，我市7名优秀科技人才入围，每名专家将获得30万元到50万元不等的项目经费资助，用于科学研究和技术创新。

　　其中，洛阳师范学院教授张瑞玲、洛阳理工学院教授王新武、河南科技大学教授姬江涛、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司教授级高工王刚、河南科高辐射化工科技有限公司总经理崔国士入选省科技创新杰出人才，河南科技大学教授李三强、副教授虞跨海入选省科技创新杰出青年。他们主持的项目涵盖新材料、生物医药、信息技术等领域。

　　省科技创新杰出人才(青年)是我省高层次创新型人才队伍建设工程的重要组成部分。截至目前，我市共有省科技创新杰出人才45名、杰出青年40名，他们成为我市科技创新的中坚力量。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：马佳佳]
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