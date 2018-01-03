外地货车滞留高速出口 新安交警给司机们雪中送饭

交警给货车司机送饭（受访者供图）

6日下午，连霍高速因降雪封闭，许多外地货车滞留在连霍高速新安西出口。当地交警为司机们送去食物，让司机们很感动。

记者联系新安县交警大队得知，连霍高速新安西出口位于连霍高速新安县铁门镇高沟村，属于新安县交警大队三中队辖区。

新安县交警大队三中队中队长张裕超说，连霍高速新安西出口附近没有商店和饭店，外地货车司机们吃饭和饮水成了问题。得知情况后，三中队民警自发捐款，到辖区内的小吃店买来热乎乎的包子、豆浆、粥，还有鸡蛋、火腿肠、方便面等，送给货车司机们。

“从3日下雪起，我们就开始为外地货车司机送饭，截至7日，共送出100多份。”张裕超说，收到食物和热水，司机们都很感动，对他们连连道谢，“司机们出门在外，有了困难咱们应该帮忙”。

昨日13时许，连霍高速恢复通行，滞留货车陆续上高速离开。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 翟天下）