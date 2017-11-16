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河科大新增一国家级科技创新平台

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-08 08:52

　　日前，由河南科技大学魏世忠教授团队牵头，联合中信重工等申报的“金属材料磨损控制与成型技术国家地方联合工程研究中心”获国家发展改革委批复，这标志着该校新增一个国家级科技创新平台。

　　该工程研究中心依托河南科技大学摩擦学与材料防护教育部工程研究中心等5个省部级科研平台而建，旨在解决大型耐磨部件成型技术落后、耐磨相抗磨损性能不足等系列共性问题，为金属材料磨损控制与成型共性技术研发、技术集成、人才培养、成果转化、标准制定等提供强大的平台支持，为高端装备长寿、安全、高效运行提供保障。

　　该工程研究中心获批是河南科技大学整合资源、推进科技创新平台建设的重要成果，也是该校长期坚持产学研合作、服务地方经济社会发展实践的体现。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 王三良 秦青）
[ 责任编辑：马佳佳]
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