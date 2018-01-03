洛阳：培育龙头 引领创新

创新，需要龙头带动。

前不久，省工信委等多部门联合下发的一则通知在我市科创圈“疯传”：河南省智能农机创新中心被认定为河南省制造业创新中心，这标志着全省首家制造业创新中心正式诞生。

集精锐，齐创新。瞄准国内乃至国际一流，打造农机装备行业创新平台，河南省智能农机创新中心雄心勃勃，其牵头单位正是我市的省级创新龙头企业——中国一拖集团有限公司。

在河南的创新版图上，洛阳的地位举足轻重。作为众多“共和国长子”诞生的地方，我市“双倍增”行动中创新龙头企业培育无疑是发挥自身优势、引领创新发展之举。

2016年，《河南省创新龙头企业培育工程实施方案》(以下简称《方案》)出台，为我市龙头企业脱颖而出、发挥引领示范作用创造了“政策红利”。

该《方案》提出，我省将选择一批创新型骨干企业，支持其在重大关键技术研发、产业创新联盟构建、高层次创新平台建设、人才技术集聚等方面率先实现突破，着力培育形成一批创新龙头企业，引领带动全省企业创新转型发展。

“要想成为创新龙头，光靠‘大’还远远不够。”市科技局相关负责人说，“还要‘强’，即具有较强的行业引领能力，具有自主知识产权的核心技术；要‘新’，即具有较强的持续创新能力，具有较高的创新投入，具有良好的企业创新文化。”

为了进一步激发企业建设创新龙头企业的内生动力，为“双倍增”行动创新主体倍增提供政策抓手，去年，我市出台了《洛阳市培育创新型企业实施办法》，提出要建立创新龙头企业培育库，每年选择30家左右对产业发展具有龙头带动作用、创新发展能力强的高新技术企业作为入库企业进行培育。对通过创新龙头企业认定的企业，我市还将给予100万元奖励。

该负责人介绍，在基层走访和调研中，我市建立了航空工业空空导弹研究院、中车洛阳机车有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司等优质企业组成的创新龙头企业培育库，在重大产业关键技术研发等方面给予重点支持。仅去年上半年，我市推荐申报的省级创新龙头企业就达36家，是2016年同期的1.8倍。

与此同时，去年以来，各培育企业在引领行业创新中也你追我赶、各有千秋——

“联”出新平台。以航空工业导弹院为理事长单位，中原军民融合产业联盟成立，积极打造洛阳乃至中原军民融合产业发展的服务平台、联系军工央企与地方企业的对接平台。

“创”出新科技。中车洛阳公司与2016洛阳创业之星大赛一等奖获奖企业洛阳拓博尔铁路设备有限公司展开合作，联合研发世界首台电驱轨道铣磨车。

“转”出新发展。轴研科技作为“大股东”的中浙高铁轴承有限公司建设加速推进，即将实现国产高铁轴承上车应用！

一年来，各培育企业发展不断取得新突破，为问鼎省级创新龙头打下了坚实基础。去年11月，在已有8家省级创新龙头企业基础上，我市又有12家企业入围2017年度河南省创新龙头企业，总数增至20家，占全省1/5，居全省第二。

《方案》明确，入围省级创新龙头企业的，将在建设高层次创新平台、承担重大创新任务、开放式创新、创新人才队伍建设、开展创新创业活动、金融支持等方面受到支持，加快形成创新龙头企业引领、高新技术企业助推、科技型中小企业协同发展的全产业链创新型企业集群。

序幕开启，精彩继续。龙头创新，必将风光无限！（洛阳日报记者 张锐鑫 李冰 通讯员 张炜）